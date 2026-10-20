Los especialistas digitales en la Comunidad de Madrid perciben salarios medios un 26% por encima del promedio regional

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El salario medio de los especialistas digitales en la Comunidad de Madrid se sitúa en los 40.645 euros anuales, cifra que supera en un 26,1 por ciento la remuneración del trabajador madrileño general (fijada en 32.220 euros).

Esta brecha salarial supone un margen directo de más de 8.400 euros adicionales al año frente al promedio de la economía autonómica, como se desprende del estudio 'Tech Cities 2026', realizado por Experis España a partir del análisis de más de 90.000 vacantes publicadas en 2025 y sus estimaciones para 2026.

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Con un salario medio de 40.645 euros anuales, el mercado tecnológico madrileño se sitúa entre los mejor remunerados de España. La Comunidad de Madrid registra el tercer salario medio IT más elevado del país, solo por detrás del País Vasco (44.553 euros) y Andalucía (43.106 euros), y ligeramente por encima de Cataluña (40.586 euros).

Las diferencias aumentan frente a otras regiones, como Aragón (38.731 euros), la Comunidad Valenciana (35.034 euros) o Galicia (34.939 euros).

El estudio también señala que los profesionales sénior con más de siete años de experiencia pueden acceder en Madrid a salarios de hasta 95.000 euros anuales en posiciones como arquitecto de TI, mientras que las bandas salariales de perfiles como DevOps Engineer alcanzan los 90.000 euros.

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En paralelo a estas cifras, la Comunidad de Madrid recoge el 51,7 por ciento de todas las vacantes informáticas publicadas en España. Sumada a Cataluña (24,4%), ambas autonomías absorben más de tres de cada cuatro empleos digitales del país (76,1%), seguidas a gran distancia por Andalucía (8,12%), la Comunidad Valenciana (7%) y el resto de las regiones (8,78%).

En el desglose de la demanda laboral en España, el perfil de arquitecto de TI se consolida como el más buscado, al acaparar el 16 por ciento del total de las ofertas publicadas, seguido muy de cerca por el de Full Stack Developer (14%).

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La lista de los puestos con mayor volumen de contratación la completan los administradores de sistemas (13%), los desarrolladores Java (10%) y los analistas de datos (10%). Asimismo, perfiles como Backend Developer (9%), Data Engineer (9%), DevOps Engineer (7%), técnico informático (7%) y .NET Developer (6%) concentran la práctica totalidad de las búsquedas en el sector.

De cara a los próximos ejercicios, el informe prevé un incremento paulatino en la intensidad de búsqueda de especialistas en áreas estratégicas como Cybersecurity Manager, Data Engineer, IA Specialist, DevOps Engineer y Software Developer.

Para el director comercial de Experis España, Fernando Aguilar, que Madrid se haya "consolidado un año más como un imán para el empleo digital en España" plantea "un reto para las organizaciones: la alta competencia entre empresas exige cuidar al máximo el desarrollo profesional para evitar la fuga de talento experto hacia otros proyectos dentro o fuera del país".

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