La Eurocámara pide más fondos europeos para facilitar el acceso a la vivienda y frenar la despoblación

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El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este martes reforzar el papel de los fondos de cohesión de la Unión Europea para hacer frente a la crisis de vivienda, mejorar los servicios públicos y combatir la despoblación, con el objetivo de garantizar el "derecho a quedarse" de los ciudadanos en las ciudades y territorios donde desean desarrollar su proyecto de vida.

Así lo recoge una resolución aprobada por el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia) con 601 votos a favor, 20 en contra y 36 abstenciones, en la que los eurodiputados instan a la Comisión Europea a convertir el "derecho a quedarse" en uno de los principios centrales de la futura política de cohesión comunitaria, de manera que los ciudadanos puedan vivir, trabajar y construir su futuro en los lugares que consideran su hogar.

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En concreto, los eurodiputados reclaman que este principio quede incorporado al próximo presupuesto de la UE, el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, de modo que los fondos europeos contribuyan a financiar viviendas asequibles y sostenibles, empleos de calidad, servicios públicos esenciales, transporte, atención sanitaria y conectividad, especialmente en aquellas ciudades y territorios afectados por el declive demográfico y la despoblación.

La iniciativa llega en un momento en el que los Estados miembro discuten el diseño del presupuesto comunitario para los próximos siete años, y cómo se distribuirán los fondos a partidas como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión otros planes de colaboración nacionales y regionales, según ha recordado el Parlamento Europeo en un comunicado.

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En este contexto, la Eurocámara ha reclamado que las autoridades locales y regionales tengan una mayor participación en la definición de las "prioridades de inversión" y en el diseño de los programas financiados con fondos de cohesión, así como facilitar el acceso a estas ayudas mediante la reducción de las "cargas administrativas", especialmente para las ciudades pequeñas y medianas.

MÁS FONDOS PARA VIVIENDA Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

Uno de los principales objetivos de la resolución es reforzar la capacidad de las ciudades europeas para hacer frente a la "crisis de vivienda", mediante la financiación de proyectos de vivienda "asequible, sostenible y energéticamente eficiente", incluida la vivienda pública y social, la rehabilitación de edificios, la regeneración urbana y la reutilización de inmuebles "vacíos o abandonados".

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Asimismo, los eurodiputados defienden aumentar las inversiones destinadas a mejorar la "resiliencia climática" de las ciudades frente a los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de las temperaturas, mediante infraestructuras adaptadas al cambio climático y "soluciones basadas en la naturaleza".

La Eurocámara también ha propuesto utilizar los fondos de cohesión para reforzar la "preparación y resiliencia" de las ciudades ante situaciones de emergencia y crisis, aunque ha advertido de que las inversiones relacionadas con la seguridad no deben realizarse "a costa" de los recursos destinados al desarrollo económico y social de las ciudades y regiones.

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En materia turística, los eurodiputados han subrayado la necesidad de apostar por un modelo "sostenible" que permita apoyar la actividad económica local sin perjudicar la "calidad de vida" de los residentes, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y las competencias de las autoridades nacionales, regionales y locales.

"RAÍCES SÓLIDAS" Y OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO

El ponente del informe, el eurodiputado italiano Denis Nesci, del grupo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), ha defendido que las ciudades deben ofrecer a sus habitantes "raíces sólidas y oportunidades reales para construir su futuro".

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"El derecho a quedarse significa garantizar que los estudiantes, los jóvenes profesionales y las familias puedan encontrar viviendas asequibles, transporte fiable y servicios públicos esenciales allí donde elijan vivir", ha señalado Nesci, que ha reclamado una financiación de cohesión "previsible" después de 2027 y un acceso más sencillo a las ayudas europeas para construir ciudades "más conectadas, seguras y resilientes".