La Eurocámara pide billetes "asequibles" y más fondos para la alta velocidad en aras de la cohesión en la UE

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El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este martes billetes "asequibles" y precios transparentes para acercar la alta velocidad a los europeos, al tiempo que ha reivindicado que se destine una financiación adecuada para su desarrollo en el próximo presupuesto de la Unión Europea post 2027, con el objetivo de potenciar el transporte en ferrocarril y la cohesión territorial no sólo entre las capitales sino también entre las regiones periféricas de la UE.

"La conexión de las principales ciudades europeas con alta velocidad facilitará la transición del avión al tren. Este es un elemento clave para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, crear empleo de calidad y reforzar nuestra autonomía estratégica", ha destacado en un comunicado el ponente de las recomendaciones adoptadas por el pleno de la Eurocámara, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà.

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Además, Marzà ha avisado de que para ello será también necesaria una mayor "inversión", incluido mediante los llamados "bonos ferroviarios verdes", pero garantizando que no se produce "a costa del apoyo a las redes de cercanías y regionales que utilizan los ciudadanos a diario".

El informe, adoptado en Estrasburgo (Francia) por 558 votos a favor, 23 en contra y 73 abstenciones, considera esencial que los servicios ferroviarios en la Unión sean "accesibles" y "asequibles" para poder reducir las dificultades de acceso al transporte y garantizar la igualdad de oportunidades de movilidad en toda la Unión.

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También pide a los operadores ferroviarios y a los gobiernos medidas para ofrecer billetes de alta velocidad más asequibles, además de opciones de descuento y abonos. El informe también pide más transparencia en los precios y apunta a la propuesta de la Comisión referente a los derechos de los pasajeros, que facilita el acceso a los billetes de tren y facilita la comparación de las ofertas.

En cuanto a la cohesión territorial, los eurodiputados defienden una alta velocidad que no sólo conecte las capitales europeas, sino que también lo haga entre las principales ciudades de todas las regiones europeas y de sus países vecinos; si no es con servicios directos, al menos mediante conexiones. A ojos de la Eurocámara esto permitiría reducir las disparidades territoriales y a reforzar la conectividad de las regiones periféricas y menos desarrolladas.

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Finalmente, el informe aboga por completar la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) e identificar los tramos pendientes, las líneas abandonadas o con servicios insuficientes y las conexiones transfronterizas con un alto valor añadido.