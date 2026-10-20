Perú

Venta directa mueve más de S/ 2.700 millones en Perú y el 60% de la facturación ya se genera en regiones

El sector registró ventas por S/ 2.723,8 millones durante el primer semestre de 2026, un avance de 6,41% frente al mismo periodo del año pasado. Cosméticos siguen concentrando la mayor parte del negocio y más de 567 mil personas participan activamente en este modelo comercial

Dos mujeres están sentadas en un sofá; una sostiene una tableta electrónica y entrega una pequeña bolsa de papel rosada a la otra
La venta directa facturó S/ 2.723,8 millones en Perú durante el primer semestre de 2026 según CAPEVEDI.
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La venta directa movió S/ 2.723,8 millones en Perú entre enero y junio de 2026, un incremento de 6,41% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI). El resultado muestra además una distribución del negocio que va más allá de Lima.

Durante el primer semestre, el 60% de la facturación se generó en regiones y el 40% en la capital. El dato refleja la capilaridad de un modelo que combina la comercialización tradicional mediante redes de contacto con herramientas digitales que han ampliado el alcance de vendedores y consumidores.

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El crecimiento del sector se produjo mientras la economía peruana avanzó 3,05% en el mismo periodo. CAPEVEDI sostiene además que, frente al primer semestre de 2019, antes de la pandemia, la venta directa acumula una expansión de 17,3%. El canal mantiene así un nivel de ventas superior al registrado antes de la crisis sanitaria.

Dos mujeres sentadas al aire libre sostienen cajas de cosméticos, un teléfono móvil y un vaso de café desechable
Los cosméticos y productos de belleza aportaron el 60,5% de las ventas del canal comercial.

Cosméticos concentran la mayor parte de las ventas

La composición del negocio mantiene un claro predominio de los productos de belleza. Los cosméticos representaron el 60,5% de las ventas del primer semestre, mientras que los productos nutricionales concentraron el 19,8%.

Sin embargo, el mayor crecimiento interanual se registró en bienestar corporal, con un avance de 28,2%. Le siguieron los productos nutricionales, con 14,9%; los cosméticos, con 8%; y la ropa, con 3,1%.

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Para Luis Correa, presidente del Consejo Directivo de CAPEVEDI, parte del desempeño responde a la capacidad de las empresas para diversificar sus portafolios y adaptarse a cambios en los hábitos de consumo. El gremio también identifica la incorporación de herramientas digitales como uno de los factores que ha modificado la dinámica del canal, sin desplazar por completo la relación directa entre vendedores y compradores.

venta por catalogo
La incorporación de catálogos digitales y redes sociales modernizó las operaciones del negocio.

La venta directa funciona a través de empresarios independientes que comercializan productos de compañías del sector y obtienen ingresos por esas operaciones. En los últimos años, este esquema ha incorporado redes sociales, catálogos digitales y otros canales que complementan las modalidades tradicionales de contacto con el consumidor.

Más de 567 mil empresarios independientes

A junio de 2026, CAPEVEDI registró 567.135 empresarios independientes activos en el país, 1,17% más que en el mismo periodo de 2025.

Las mujeres representan el 86% de ese universo y más de la mitad de los empresarios independientes se encuentra entre los 25 y 55 años. Se trata de uno de los rasgos más marcados de este modelo comercial, utilizado por muchas personas como una alternativa para generar ingresos con horarios flexibles.

venta por catalogo
El rubro de bienestar corporal registró un incremento interanual de 28,2% en su facturación.

El gremio identifica entre sus principales desafíos continuar con la digitalización del canal, reducir barreras administrativas y facilitar la actividad de los vendedores independientes. También plantea fortalecer las buenas prácticas comerciales y la formalidad dentro del sector.

CAPEVEDI agrupa actualmente a 18 empresas de venta directa y en 2026 cumple 25 años de actividad en el Perú. El comportamiento del primer semestre deja al sector con ventas en crecimiento, una fuerte presencia fuera de Lima y una base de más de medio millón de personas vinculadas activamente a este modelo de comercialización.

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