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El Teatro Real y la Fundación Rosalía Portela impulsarán la educación cultural y musical de la infancia

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El Teatro Real y la Fundación Rosalía Portela han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de ayudar a impulsar la educación cultural y musical de la infancia y la juventud, desde una perspectiva integradora, cuyo desarrollo tendrá lugar en el Real Teatro de Retiro.

Así, a través de este convenio, la Fundación Rosalía Portela dotará de financiación dos programas de nueva creación que comenzarán su andadura en esta temporada, 'En Clave de LÓVA' y 'Real Teatro de Retiro cerca de ti. ¡Subimos el telón!'.

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La firma del convenio tuvo lugar el pasado 20 de julio, entre Rosalía Portela, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, e Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real, en un acto al que asistieron Raquel Rivera, directora del Real Teatro de Retiro, y Laura Bañuelos, coordinadora del proyecto LÓVA.

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