Detenidos 40 ultraortodoxos al llegar a Israel para votar, por eludir el servicio militar

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Jerusalén, 20 oct (EFE).- La Policía Militar israelí detuvo este martes en el aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv a unos 40 judíos ultraortodoxos de la corriente jasídica Jabad que no se habían presentado al servicio militar obligatorio, y que habían aterrizado en Israel con la intención de votar en las elecciones generales del próximo 27 de octubre.

Los detenidos regresaban de Estados Unidos tras pasar un año de estudios religiosos en el 770 de Eastern Parkway, la sede mundial del movimiento Jabad en Brooklyn (Nueva York), según informaron el diario The Times of Israel y el portal Ynet, del periódico Yediot Ajronot.

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La Policía Militar tenía información previa sobre su llegada y desplegó agentes adicionales en el aeropuerto, donde a algunos de ellos se les retiró el pasaporte. Después fueron trasladados en autobús a la base militar de Tel HaShomer, cerca de Tel Aviv, para ser juzgados, según esos medios.

Quienes acepten alistarse recibirán una condena condicional y comenzarán de inmediato el servicio militar, mientras que quienes se nieguen serán enviados a una prisión militar.

"La Policía Militar aplica de forma rutinaria la Ley del Servicio de Seguridad, también en todos los pasos fronterizos, en coordinación con las autoridades pertinentes, incluida la Autoridad de Población e Inmigración", señaló el Ejército israelí en conversación con EFE.

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"Las personas mencionadas, sujetas al servicio militar, que pasaron por el control fronterizo del aeropuerto Ben Gurión, están obligadas a alistarse y serán tratadas conforme a la ley. El Ejército seguirá aplicando la Ley del Servicio de Seguridad de forma igualitaria y haciendo cumplir la obligación de servir", añadió.

Según el diario Maariv, el Ejército y la Policía se preparan para detener en los próximos días a decenas de ultraortodoxos más que se espera que lleguen a Israel para votar en las elecciones, y cuyas listas de pasajeros pueden llegar con antelación al estamento de Defensa.

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El primer ministro, Benjamín Netanyahu, cuyo Gobierno depende del apoyo de los partidos ultraortodoxos, criticó las detenciones en una entrevista con la emisora ultraortodoxa Kol Barama, en la que las calificó de "inaceptables" y de un intento deliberado de dañar el alistamiento voluntario de los jaredíes, según Ynet.

Netanyahu aseguró respetar "el mundo de la Torá", pero añadió que quien no estudie debe alistarse, y afirmó que su coalición estuvo a un voto de aprobar una ley de reclutamiento que podría salir adelante en la próxima legislatura.

Sus rivales, entre ellos el principal candidato de la oposición, el ex jefe del Ejército Gadi Eisenkot, aprovecharon el caso para acusarle de haber prometido a los partidos ultraortodoxos una ley de exención como condición para formar gobierno.

El reclutamiento de los ultraortodoxos, exentos durante décadas para dedicarse al estudio religioso, es una de las cuestiones más divisivas de la sociedad israelí, sobre todo desde el inicio de la guerra de Gaza en octubre de 2023, y ha sido uno de los principales focos de tensión dentro de la coalición de Netanyahu. EFE

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