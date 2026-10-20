Detenidas en Turquía otras 39 personas vinculadas a Estado Islámico y al movimiento del clérigo Fetulá Gulen

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Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este martes a otras 39 personas presuntamente vinculadas con la organización terroristas Estado Islámico y al movimiento Hizmet, liderado hasta su muerte por el clérigo Fetulá Gulen, al que Ankara acusa de haber orquestado el intento de golpe de Estado de 2016.

Las detenciones responden a una serie de operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad en Ankara, la capital, así como en Esmirna y otras provincias, según informaciones del diario 'Daily Sabah'.

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Algunas de estas operaciones tenían como objetivo miembros de "redes clandestinas" del movimiento de Gulen, además de individuos acusados de difundir propaganda a través de redes sociales y financiar actividades vinculadas supuestamente a Estado Islámico en Siria.

Para estas últimas operaciones contra posibles miembros de Estado Islámico, las fuerzas de seguridad turcas han contado con información de Inteligencia procedente de la Embajada de Alemania en Ankara.

La Fiscalía de Turquía ha explicado que muchos de ellos trataban de recabar donaciones a través de canales de Telegram con el fin de lograr la liberación de miembros de Estado Islámico recluidos en campamentos controlados por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección Popular (YPG) en el norte de Siria, o bien para proporcionarles ayuda financiera.

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Gulen fue aliado del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, si bien la relación se resquebrajó en 2011 y ambos se distanciaron de forma drástica después de que la Policía y la Fiscalía abrieran investigaciones en 2013 por presunta corrupción contra varios altos cargos del Gobierno.

Las autoridades acusaron entonces a personas del círculo de Gulen que trabajaban en estos organismos de actuar siguiendo sus órdenes para iniciar estos casos, tensiones que repuntaron tras la intentona golpista en 2016, a raíz de la cual las fuerzas de seguridad intensificaron su campaña de persecución contra personas supuestamente vinculadas con su organización, que fue declarada como un grupo terrorista, con miles de detenidos y condenados a penas de cárcel. Gulen murió en 2024 en Estados Unidos.

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