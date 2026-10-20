Conciertos, freestyle y encuentros con Jordi Alba y Marcelo protagonizan la Fanzone del Clásico en Barcelona

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Actuaciones musicales de Raúl Clyde, Juancho Marqués y Walls, una batalla de 'freestyle' entre Bnet y Blon y un encuentro de los aficionados con Jordi Alba y Marcelo conforman el programa de la Fanzone de 'ElClásico', de acceso libre en la Plaza de la Odisea del Centro Comercial Maremagnum de Barcelona entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre previo al enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid el domingo a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou.

Según ha informado LaLiga, la agenda musical del espacio arrancará el viernes a las 21.00 horas con una actuación de Raúl Clyde, mientras que el sábado albergará la aportación musical del artista Grison a las 21.00 horas e incluirá la exhibición de 'freestyle' entre Bnet y Blon a las 19.30 horas, para concluir el domingo con las actuaciones de Juancho Marqués a las 13.30 horas y de Walls a las 18.00 horas.

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Asimismo, la programación del espacio de entretenimiento contará con la presencia del ex jugador del FC Barcelona Jordi Alba y del ex jugador del Real Madrid Marcelo como dos de los principales nombres de la jornada del sábado, cuando participarán desde las 16.30 horas en distintas dinámicas y mantendrán un encuentro con los seguidores en el escenario principal a las 17.30 horas.

Por otra parte, la plataforma DAZN y LaLiga trasladarán hasta la zona de aficionados la emisión de sus programas especiales 'Trending', el viernes de 15.00 a 17.00 horas con Juan Arroita, Pablo Pinto y Javi Valle, y 'La Dazoneta' el sábado, además de ofrecer una cobertura previa de tres horas de duración para el partido a partir de las 18.00 horas del domingo.

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Durante las tres jornadas de apertura, los asistentes podrán participar en retos de habilidad y juegos interactivos de precisión con el balón, además de tener la oportunidad de crear su propio cromo personalizado mediante inteligencia artificial, utilizar un fotomatón inspirado en las entrevistas de la competición o acceder a un código de descuento presencial del 60% para la plataforma de retransmisión.