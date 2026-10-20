C-LM recibe a una delegación llegada desde Argentina para conocer la gestión de incendios forestales en la región

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El viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, José Almodóvar, ha acompañado este martes a una delegación argentina integrada por una veintena de representantes de distintas provincias del país durante su visita al Centro Operativo Regional de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (COR), en Toledo, donde han conocido la organización y el funcionamiento del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la región.

En el encuentro han participado la ministra de Seguridad de la provincia de San Luis, Nancy Verónica Sosa, y el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia de Río Negro, Carlos Fabián Banacloy, junto a técnicos forestales procedentes de diferentes provincias argentinas, según ha informado la Junta por nota de prensa.

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La visita forma parte de un programa de encuentros técnicos que la delegación está desarrollando en España para conocer los distintos sistemas de organización y gestión de incendios forestales.

En este encuentro, se ha presentado la estructura organizativa del dispositivo Infocam, la distribución territorial de sus recursos humanos y materiales y los procedimientos de actuación en las labores de prevención y extinción de incendios forestales. Asimismo, se han abordado los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles operativos y la organización de la respuesta ante emergencias forestales.

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FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO OPERATIVO REGIONAL

Durante la visita también se han explicado las herramientas y sistemas de información utilizados para el seguimiento de la evolución de los incendios forestales, la localización de los recursos movilizados y el intercambio de información operativa entre los distintos centros de coordinación.

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Entre los contenidos abordados se encuentran los procedimientos de movilización y seguimiento de medios terrestres y aéreos, la coordinación con los centros operativos provinciales y los mecanismos de comunicación establecidos durante las diferentes fases de una emergencia.

Asimismo, se han tratado los procedimientos de coordinación con otras administraciones y organismos que participan en la extinción de incendios forestales, especialmente en aquellas situaciones que requieren la intervención conjunta de recursos de distintos territorios.

Esta visita se suma a otros encuentros internacionales desarrollados en Castilla-La Mancha, como los realizados con delegaciones de bomberos forestales de Estonia y otros países europeos.

El dispositivo Infocam participa en iniciativas de cooperación e intercambio técnico con otros operativos, favoreciendo el conocimiento de los sistemas de coordinación, la interoperabilidad de los equipos y el aprendizaje conjunto ante emergencias forestales cada vez más complejas.