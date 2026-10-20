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Antonio Orozco anuncia su 'Tour América Único' con diez conciertos en Estados Unidos y Latinoamérica en 2027

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El cantante Antonio Orozco ha anunciado su nueva gira 'Tour América Único', un proyecto que lo llevará a recorrer Estados Unidos y Latinoamérica con diez conciertos programados entre el 25 de febrero y el 18 de marzo de 2027.

Así, el itinerario arrancará en México, con actuaciones en Ciudad de México y Guadalajara, y continuará por Nueva York, Miami y San Juan de Puerto Rico.

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Posteriormente, Orozco llegará a Bogotá, las ciudades argentinas de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, antes de culminar en Montevideo, con el objetivo de trasladar al público americano "la conexión" cosechada en sus últimos directos en España y "recorrer las canciones que han marcado sus más de dos décadas de carrera", según explica su oficina de comunicación.

Las entradas para los espectáculos se pondrán a la venta este viernes 23 de octubre a las 16.00 horas (hora peninsular española).

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