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Sporting Cristal y Sport Huancayo empatan en la cima del Clausura peruano

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Lima, 18 oct (EFE).- Sporting Cristal y Sport Huancayo ganaron en la duodécima jornada del Torneo Clausura de la liga peruana y están igualados en la cima con 25 puntos, a solo cinco fechas del desenlace del campeonato.

Este domingo, las dos estrellas del Sporting Cristal, Hernán Barcos y Luis Iberico, hicieron doblete en el estadio Alberto Gallardo contra Comerciantes Unidos en el triunfo por 4-2 y completaron así cinco partidos consecutivos con victorias.

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Mientras que los de Cajamarca lo intentaron con dos goles por parte de Josuee Herrera y Matías Sen y acumularon 6 juegos seguidos sin ganar, un desempeño que les deja en la posición 15 de la tabla con 10 puntos.

Aunque el colombiano-peruano Jimmy Córdoba anotó para el Cusco al inicio del encuentro, los argentinos Nahuel Luján y Javier Sanguinetti marcaron dos goles para el Sport Huancayo, que le dieron la victoria al 'Rojo matador', que sigue su buena racha en el torneo.

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En tercer lugar, a solo un punto de los líderes y con un partido de ventaja, se ubica el Universitario, que ganó por 1-4 este domingo al Alianza Atlético.

Los confiables del equipo crema Andy Polo y Álex Valera fueron autores de dos goles y además, los jugadores del Alianza Atlético Román Suárez y José Luján metieron otros dos tantos en su propia portería.

Tras el Sporting Cristal, el Sport Huancayo y el Universitario hay cinco equipos empatados con 22 puntos, Juan Pablo II College, Melgar, Deportivo Garcilaso, Alianza Lima y Alianza Atletico.

El Juan Pablo II College ganó 2-0 al Sport Boys, con tantos de Álvaro Rojas y Erinson Ramírez; y el Melgar goleó 4-2 al Deportivo Garcilaso con goles del uruguayo Nicolás Quagliata, de los argentinos Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar y el peruano Jhonny Vidales.

Alianza Lima superó por 3-1 al Atlético Grau con goles de Kevin Quevedo, Jairo Vélez y Eryc Castillo, que se convierte en el máximo goleador de la liga peruana con 18 tantos.

En otros resultados, el Chankas ganó 2-1 al ADT, el Cajamarca perdió 0-1 contra el Moquegua y el Cienciano se impuso 1-0 al UTC. EFE

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