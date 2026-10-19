Agencias

Pemex reporta un incendio sin heridos en una plataforma del golfo de México

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Ciudad de México, 19 oct (EFE).- Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este lunes de un incendio en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, situada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, sureste de México, sin personas lesionadas.

La empresa pública señaló que el fuego se registró a las 11:15 hora local (17:15 GMT) y que "de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y embarcaciones contraincendios atienden la emergencia. No se reportan lesionados”, indicó la petrolera en sus redes sociales.

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Después, a las 16:00 (22:08 GMT), en su más reciente reporte, la petrolera estatal señaló que continúa “con las labores de atención (...) conforme a los protocolos de seguridad establecidos”.

Desde su primer aviso Pemex no detalló las causas, los daños materiales ni posibles afectaciones ambientales o a la producción.

La instalación pertenece al complejo Abkatún-Pol-Chuc, en la Sonda de Campeche, donde se ubican los principales complejos petroleros del país y donde se genera más del 70 % de toda la producción de petróleo y gas.

Trabajadores de plataformas cercanas en esta región petrolera en el sureste mexicano difundieron imágenes del incendio en redes sociales.

El incidente ocurre después de que Pemex informara, el 9 de octubre pasado, de una fuga en un ducto de la plataforma Chuc-1, tras detectar iridiscencia en el mar cuatro días antes a 65 kilómetros al noreste de Paraíso, Tabasco. EFE

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