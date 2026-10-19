Lula y Flávio Bolsonaro intercambian acusaciones de corrupción en su primer debate para la segunda vuelta

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Los dos candidatos a la Presidencia de Brasil, el actual titular, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival, el senador ultraconservador Flávio Bolsonaro, han cruzado declaraciones de corrupción en el debate electoral celebrado este domingo, el primero en el que se enfrentan ambos.

Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, ha comenzado preguntando a Lula por la lobista Roberta Luchsinger, investigada junto al hijo mayor del mandatario --Fábio Luís Lula da Silva, conocido como 'Lulinha'-- en tres investigaciones por supuesta corrupción y tráfico de influencias, luego de que Luchsinger declarara en la víspera a CNN Brasil que tiene la intención de llegar a un acuerdo de colaboración eficaz y que no protegerá al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

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Sin embargo, el actual jefe del Palacio del Planalto ha rebatido a su oponente alegando no ser "un padre que protege a su hijo". "Tú fuiste protegido por tu padre", ha espetado, asegurando no ocultar "nada" ni despedir a un juez "porque este se negó a cambiar al director de la Policía Federal", en alusión a la salida del exmagistrado Sérgio Moro durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

Flávio también le ha preguntado al representante del PT por qué 'Lulinha' vive en España, a lo que Lula ha evitado responder, replicando que el hermano del senador y exdiputado federal Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos "conspirando contra Brasil, pidiendo la intervención de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump".

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Eduardo Bolsonaro fue condenado el pasado junio por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil a cuatro años y dos meses de prisión por intentar coaccionar a jueces y orquestar, desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre. Estos intentos incluyen los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas anunciados el año pasado, la suspensión de visados para miembros del Supremo y la aplicación de sanciones económicas contra De Moraes, juez y relator del caso. "Lo que estáis haciendo es traicionar a la patria y seréis juzgados", ha aseverado Lula.

El actual jefe del Planalto también ha acusado a su rival político de corrupción, preguntándole por el destino de 134 millones de reales (23,6 millones de euros) que Daniel Vorcaro habría pagado para la película "Dark Horse", una oda a la historia de Jair Bolsonaro.

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"¿Qué hizo con el dinero? ¿Fue para ayudar a su hermanito a traicionar a Brasil?", ha preguntado Lula, aludiendo a la información del portal de noticias The Intercept Brasil según la cual cerca de 61 millones de reales (10,7 millones de euros) fueron enviados a un fondo controlado por el abogado Paulo Calixto, vinculado a Eduardo.

Flávio, con todo, ha evitado responder a la cuestión, limitándose a afirmar que el jefe del Ejecutivo "va a aplaudir la película del presidente Bolsonaro, que le va a encantar".