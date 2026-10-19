Arabia Saudí pospone hasta 2027 el 'Davos del desierto' en medio de la guerra de Yemen

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La Iniciativa de Inversión Futura (FII), la plataforma de debate conocida como 'el Davos del desierto', que reúne cada año en Riad a líderes, visionarios e innovadores de todo el mundo para explorar el futuro de la inversión global, retrasará a 2027 su décima edición, que estaba prevista para los días 26 y 29 de octubre de 2026.

Si bien las autoridades saudíes no han hecho ninguna referencia a las causas del aplazamiento, la decisión de posponer al año que viene el evento llega después de que los hutíes atacaran el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad el pasado 10 de octubre.

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En un comunicado publicado este lunes, la princesa saudí Maha bint Mishari Al Saud, consejera delegada del FII Institute, ha confirmado la decisión de posponer el evento, que celebrará su décima edición el próximo año, aunque no se han proporcionado las fechas definitivas.

"Esta decisión surge de un profundo compromiso con nuestros socios, miembros, ponentes y delegados. Dado que esta es nuestra décima edición, queremos asegurarnos de que ofrezca la magnitud, la extraordinaria calidad y el impacto inolvidable que nuestra comunidad espera y que sin duda merece", señala.

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