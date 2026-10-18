Las cineastas mexicanas Carla Sierra y Ale García exploran el terror de la culpa extrema

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Barcelona, 18 oct (EFE).- Las mexicanas Carla Sierra y Ale García se adentran en el terror de la culpa extrema en 'La mujer que soñaba bajo el agua', una película estrenada en el Festival de Cine Fantástico de Sitges (España) y que cuenta la historia de una mujer que desconecta de la realidad tras la muerte de su hijo.

"Siempre he tenido curiosidad por la mente humana, las enfermedades mentales, la neurociencia… Y estudiando eso, descubrí una enfermedad que se llama el síndrome de Capgras, que te desconecta lo visual de lo emocional. Tú ves a la persona y piensas que es idéntica, solo que el vínculo emocional no existe y crees que es un impostor. Me pareció terrorífico", cuenta a EFE Sierra, guionista y codirectora.

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De este modo, Sierra y García, la otra directora, desarrollan una película en la que Olga, interpretada por la actriz mexicana Mabel Cadena, es una esposa y madre de dos hijas que pierde de vista la realidad después de la muerte traumática de un hijo.

La culpa, motor de la trama, no solo está en Olga, sino también en Miguel, el marido, interpretado por el también mexicano Pablo Cruz, quien responsabiliza en silencio a la madre, "y se culpa a sí mismo por no poder haber hecho nada", según Sierra.

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"Me parece importante explorar diferentes puntos de vista de cómo manejar el duelo. Hay personas que pueden superarlo de una forma mucho más sana, y nuestra protagonista, al ser un evento tan traumático, no puede", explica la guionista.

Así, le parece "muy interesante" contar cómo la mente "te protege a ti mismo creando otra realidad para que puedas seguir sobreviviendo".

A su vez, la protagonista confiesa que, de entrada, no conectó con la maternidad, aunque a largo plazo fue el elemento que la ayudó a sostener la "perturbación mental del personaje": lo que realmente afecta a Olga es "la incapacidad que tienen los demás de ver que no se enfrenta solo a la pérdida de su hijo y al duelo".

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Además, la intérprete señala que los hombres "no se sientan a hablar de la paternidad y están muy desconectados de ella porque no sale de su cuerpo un ser extraño", lo que lo convierte en "un tema recurrente en manos de mujeres".

"Pero me parece que lo que aborda nuestra película va mucho más allá, porque te habla de los horrores que detonan cuando tu cuerpo es vehículo para crear vida. Es un limbo muy fuerte entre la psique y el cumplir con responsabilidades e imposiciones sociales", analiza la actriz Cadena.

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Sobre el hecho de que dos mujeres dirijan terror, Sierra comenta que el género tratado por hombres "siempre ha sido de una violencia mucho más física, confrontativa, que es más tangible".

"Yo estaba muy interesada en contar este terror que tenemos todos los seres humanos, no solo las mujeres. Cómo tus más grandes miedos pueden salir a la superficie en la vida real. Creo que el género nos abre la puerta para contar un montón de historias que todos los humanos tenemos ahí escondidas", agrega la guionista y codirectora.

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Para ello, 'La mujer que soñaba bajo el agua' se vale de la dirección de Ale García, que explica a EFE que una parte importante era que el espectador fuera descubriendo poco a poco lo que está viviendo Olga.

"Tuvimos que tomar decisiones sobre la narrativa y la técnica, el cómo hacer estas representaciones de confusión y de no reconocer a la familia", comenta García, que logró plasmar el desconcierto por medio de cambios de lentes y en los colores de la cinta, uno de los elementos más reseñables del filme, estrenado en el festival de Sitges, que termina este domingo. EFE

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(foto)