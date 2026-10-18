Líbano pide junto a Francia evitar vacío de seguridad en sur del país tras el fin de FINUL

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El Cairo, 18 oct (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, defendió este domingo la necesidad de garantizar una presencia internacional en el sur del país tras el fin del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), para evitar un vacío de seguridad y mantener la supervisión bajo el amparo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Según un comunicado del Consejo de Ministros libanés, el jefe del Gobierno insistió en la necesidad de definir los mecanismos internacionales para la etapa posterior a la FINUL y garantizar que no se produzca ningún vacío en el sur del país.

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Salam abordó el futuro de la misión durante una reunión celebrada en Beirut con el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, y la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, al frente de una delegación francesa en la que también participó el embajador de Francia en el Líbano, Patrick Durel.

La discusión se produce en un contexto marcado por las tensiones con Israel y los esfuerzos de Beirut para reforzar la soberanía estatal sobre todo su territorio.

Salam subrayó que el Ejército libanés debe contar con el apoyo necesario para asumir sus responsabilidades y permitir que las instituciones estatales ejerzan su autoridad en exclusiva.

Por su parte, Barrot reafirmó el respaldo de Francia a la soberanía y la estabilidad del Líbano, así como su disposición a continuar apoyando al Estado y a sus Fuerzas Armadas y contribuir a definir los arreglos internacionales posteriores a la misión de la ONU.

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El ministro francés reiteró también el compromiso de París con los esfuerzos de reforma económica, recuperación y reconstrucción.

En la víspera, la Presidencia libanesa anunció que una delegación militar del país participará el próximo 20 de octubre en una reunión tripartita en Tampa (Estados Unidos) para presentar las exigencias de Beirut destinadas a poner fin a la escalada israelí.

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Las autoridades libanesas expresaron su esperanza de que el encuentro permita obtener resultados acordes con el acuerdo marco.

La cita se enmarca en los esfuerzos diplomáticos para contener las tensiones, mientras el Líbano busca garantizar que cualquier nueva fórmula internacional para el sur preserve las funciones de supervisión y comunicación.

La FINUL está desplegada en el sur de Líbano y tiene entre sus cometidos vigilar el cese de las hostilidades y contribuir a la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, aprobada en 2006. EFE