José Mourinho: "Si un día nos han beneficiado no tendré problema en decirlo"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, destacó el "buen partido" de su equipo para golear (4-1) al Sevilla este domingo en el Santiago Bernabéu, donde el equipo andaluz reclamó decisiones arbitrales, sobre todo una expulsión a Arda Güler con 0-0, situación que no consiguió ver en alguna "imagen clara".

"Es un buen partido del Real Madrid. Con muchos jugadores que han estado a un nivel alto. Partido que controlamos del primer al último minuto. Hemos hecho goles de calidad, hemos tenido un porcentaje alto de posesión, contra un equipo que hemos respetado. Es una victoria bonita porque, no es solo ganar, pero es ganar bien, jugar bien, y tener muchas sensaciones positivas", dijo.

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El preparador de los blancos insistió varias veces en que no pensó nunca en el Clásico del próximo domingo, menos teniendo Champions el miércoles contra el Leipzig. "Hay Champions para jugar, es el único partido que pensamos, no voy a perder ni un minuto pensando en el domingo próximo. He cambiado algunas cosas, pero manteniendo cierta lógica. Esta cosa de la meritocracia es muy abstracta, no hay modo de cuantificar los once jugadores que merecen más. Hay mucha gente que merece jugar", afirmó.

Por otro lado, Mourinho no quiso valorar las palabras de Luis García Plaza, técnico del Sevilla que dijo que quizá no hubo llamada del VAR para la posible roja al jugador turo para que los blancos no llegaran a nueve puntos del FC Barcelona. Sin embargo, el luso sí habló de la jugada que reclamaron los andaluces.

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"No quiero escapar de la pregunta que es la gran polémcia, lo que quiero escapar es comentar las palabras de Luis. En relación con la situación, nadie me ha conseguido hacer ver lo que dicen que ha pasado. No tengo una única imagen, he pedido imágenes de la tele, a mis analistas. Yo digo con toda la honestidad que si un día pasa algo que creo que nos ha beneficiado, no tendré ningún tipo de problema en decirlo. Nos va a pasar muchas más veces lo opuesto, porque es la tendencia natural de las cosas", dijo.

"No he visto nada. Si hasta el sábado, cuando tenemos la próxima rueda de prensa de Liga, alguien me hace llegar una imagen clara y objetiva de algo que yo no he visto, y mi jugador me dice que tampoco ha pasado, ahí estaré, pero de momento, nada. Con Luis lo entiendo, un entrenador que pierde de cuatro, para él es fantástico, porque le da la oportunidad de hablar de otra cosa", añadió.

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Por otro lado, el preparador del Madrid se mostró encantado con Fede Valverde. "Es de los jugadores más multifuncionales que existe, puede jugar de todo, con un nivel altísimo. No es fácil dejar a dos laterales derechos en el banquillo. Si tiene que jugar de portero, jugará, es el capitán", apuntó sobre el uruguayo.

Además, Mourinho también fue preguntado por Yan Diomande. "Tiene mucho que mejorar y para mejorar. Es un producto no acabado, es joven. Juega con el 130 que han pagado por él en vez de con el 25, pero está creciendo. Tiene que mejorar en la definición. Recuerdo cuando Vinícius llegó al Madrid y dos años más tarde era un jugador de gran nivel", afirmó.

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El técnico luso confesó que no vio el partido del FC Barcelona contra el Real Betis, pero valoró como "un día más en la oficina" la polémica que hubo en el duelo de La Cartuja que se llevó el líder de la Liga. "No he visto. Vi el Leipzig a pesar de que quería pensar solo en el Sevilla, pero hago concentración en Valdebebas, soy de la vieja escuela. Después me llegaron cosas, pero no es sorpresa para mí, es un día más en la oficina", terminó.