Estados Unidos

Un hombre fue baleado y murió en el andén del subte de Nueva York tras una discusión: el atacante está prófugo

Un portavoz policial señaló que el episodio ocurrió en el andén de la línea E del metro y que en la disputa intervinieron entre dos y tres hombres

Un agente del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) monta guardia cerca de la escena de un crimen (REUTERS/Eduardo Munoz)
Un agente del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) monta guardia cerca de la escena de un crimen (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Un hombre murió tras recibir un disparo en el pecho durante una discusión en un andén del metro de Manhattan, Nueva York, un hecho que obligó a interrumpir el servicio ferroviario el sábado en una estación próxima a teatros de Broadway y al Carnegie Hall.

El ataque ocurrió cerca de las 12:20 en la estación de la Séptima Avenida y la Calle 53, en el centro del concurrido barrio. La policía localizó a la víctima, un hombre adulto, con una herida de bala en el pecho.

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Un portavoz policial señaló que el episodio ocurrió en el andén de la línea E del metro de Nueva York y que en la disputa intervinieron entre dos y tres hombres. Los equipos de emergencia trasladaron al herido al Hospital Bellevue, donde los médicos confirmaron su muerte.

Los trenes que suelen detenerse en esa estación evitaron el área durante las tareas de la policía.

El NYPD difundió más tarde imágenes del sospechoso y señaló: “Un individuo no identificado se acercó a un hombre no identificado en el andén de la línea E en dirección norte en la estación de metro de la calle 53 y la 7ª Avenida, dentro de la jurisdicción del Distrito 1 del Distrito de Tránsito de Midtown North, le mostró un arma de fuego y disparó, hiriendo a la víctima una vez en el pecho. El individuo huyó del lugar a pie, dirigiéndose hacia el norte por la 7ª Avenida”.

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El principal sospechoso del asesinato huyó a pie, dirigiéndose hacia el norte por la 7ma Avenida (@NYPDnews)
El principal sospechoso del asesinato huyó a pie, dirigiéndose hacia el norte por la 7ma Avenida (@NYPDnews)

Las fotografías divulgadas por la policía muestran a un hombre con sudadera roja con capucha y pantalones del mismo color, chaleco acolchado negro y mascarilla negra. Hasta el momento, no se registraron detenciones.

Hassen Pinchback, residente de Orlando, Florida, relató a Fox News Digital que escuchó los disparos cuando se abrieron las puertas de un tren y que las personas presentes salieron corriendo. “Fue como una estampida”, narró.

“Cuando se abrieron las puertas del tren, fue cuando se escuchó ‘pop pop pop’”, afirmó Pinchback. El testigo indicó que una mujer practicó compresiones torácicas a la víctima antes de la llegada de los agentes y le decía: “Aguanta”.

Otra testigo, identificada solo con el apellido Miller y procedente del estado de Washington, afirmó que estaba dentro de un vagón junto a su hija cuando ambas escucharon cerca de cinco disparos. Según su relato, su hija salió del tren y el tirador la miró antes de efectuar más tiros. “Empecé a rezar. Soy una cristiana muy devota”, relató Miller al medio y sumó: “Jesús nos salvó. Sin duda alguna”.

Usuarios del transporte ferroviario esperan en el andén de una estación de metro, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Maye-E Wong/Archivo)
Usuarios del transporte ferroviario esperan en el andén de una estación de metro, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Maye-E Wong/Archivo)

La mujer sostuvo que su hija alertó a un conductor de otro tren sobre la presencia de un tirador, tras lo cual el trabajador llamó al 911.

La policía de Nueva York no informó arrestos y mantiene abierta la investigación. El departamento pidió a quienes cuenten con información que llamen a la línea Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782). También habilitó el envío de datos a través de su sitio web y de la cuenta @NYPDTips en la red social X.

La violencia letal dentro del sistema de metro se mantiene en niveles poco frecuentes, pese a que millones de pasajeros utilizan la red cada día. Los delitos violentos en Nueva York disminuyeron de forma sostenida desde el aumento registrado durante el punto más crítico de la pandemia de COVID-19.

Personas viajan en un tren del metro durante la hora punta en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)
Personas viajan en un tren del metro durante la hora punta en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

Hasta mediados de octubre, la ciudad se encaminaba a registrar la menor cantidad de homicidios en varias décadas, con una caída del 20% frente al mismo período del año anterior.

(Con información de Associated Press)

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