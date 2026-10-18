Gemma Mengual se sincera sobre el sacrificio de ser deportista y madre: "No me ha quitado nada y me ha dado todo"

MADRID (CHANCE)
Gemma Mengual ha hecho balance de su trayectoria deportiva y personal, reivindicando todo lo que la natación sincronizada le ha aportado a lo largo de los años. La deportista, una de las grandes referentes de esta disciplina en España, ha hablado también de cómo ha compaginado su carrera con la maternidad y de la relación de sus hijos con el deporte, reconociendo que no comparten su misma pasión.
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"No me ha quitado nada y me ha dado todo", ha asegurado al resumir lo que ha significado el deporte en su vida. Una pasión que, sin embargo, no ha conseguido transmitir de la misma manera a sus hijos. "Yo soy deportista, pero suben unas generaciones un poco gandulas. Hacen su deporte, pero no se lo han tomado de la misma forma", ha explicado con naturalidad.
La nadadora ha apuntado que quizá sus hijos todavía no han encontrado una actividad capaz de despertar en ellos la misma ilusión que ha sentido ella durante toda su carrera. "Quizá tampoco han encontrado algo que les haya apasionado tanto como me ha ocurrido a mí o a cualquiera de las que hemos estado aquí", ha reflexionado, poniendo en valor la importancia de encontrar una vocación que vaya más allá de la práctica deportiva.
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Mengual también ha recordado su experiencia como una de las primeras deportistas de élite que afrontaron la maternidad y regresaron después a la competición, en una época en la que apenas se hablaba de esta realidad. "Yo lo viví eso también, yo fui de las primeras. En ese momento no se hablaba tanto", ha señalado. "Primero tuve a uno, volví, no me salió bien la cosa y con dos volví otra vez y lo pude conseguir. Y porque se puede", ha defendido, reivindicando así que la maternidad no tiene por qué suponer el final de una carrera deportiva.