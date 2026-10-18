El inglés Michael Oliver arbitrará el PSG-Barça

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El inglés Michael Oliver será el encargado de arbitrar este martes el partido de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Paris-Saint Germain y el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes (21.00 horas), mientras que el neerlandés Serdar Gözübüyük hará lo propio el mismo día en el duelo entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en el MHPArena (21.00 horas) y el polaco Szymon Marciniak dirigirá el Liverpool-Villarreal en Anfield (21.00 horas).

El británico, de 41 años, ha arbitrado hasta el momento cinco encuentros al conjunto azulgrana, que tiene un balance de un triunfo, dos empates y dos derrotas con él en el campo, mientras que el actual campeón de Europa ha ganado cuatro de los seis partidos en los que ha coincidido con él. La única victoria barcelonista llegó en la fase de grupos de la 'Champions' 2020-21 ante el Dinamo de Kiev (2-1).

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La última vez que se vieron las caras fue en la fase de liga de la temporada pasada, en octubre, cuando los 'culers' cayeron ante, precisamente, el PSG en el Estadi Olímpic Lluís Companys (1-2). También perdieron con Oliver en la fase de grupos del curso 2021-22 ante el Bayern de Múnich (0-3), mientras que cosecharon empates ante el Slavia Praga (0-0) y ante la Atalanta (2-2), en la fase de grupos 2019-20 y la fase de liga 2024-25, respectivamente.

Mientras, Marciniak, de 45 años, dirigirá por cuarta vez un partido del Villarreal. Los castellonenses, bajo su arbitraje, han cosechado una victoria, un empate y una derrota, mientras que el Liverpool se ha impuesto en cinco de las siete ocasiones en las que han coincidido.

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Por último, el Atlético se encontrará por cuarta vez con Gözübüyük, de 40 años, con el que ha logrado dos triunfos y una derrota. Ganó con él en la ida de los octavos de final de la 'Champions' 2025-26 ante el Tottenham Hotspur (5-2) y en la fase de grupos de la temporada 2023-24 ante la Lazio (2-0), y perdió frente al Benfica (4-0) en la fase de liga del curso pasado.