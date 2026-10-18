Zelenski insta a EE.UU. a darse cuenta de que Rusia no quiere la paz

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Berlín, 18 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este domingo a EE.UU. a darse cuenta de que Rusia no está dispuesta a terminar la guerra y ni siquiera a una tregua sobre la infraestructura energética a cambio del alivio de las sanciones decretado por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

"Desde que el presidente de Estados Unidos anunció el alto el fuego energético hace una semana, Rusia ha atacado deliberadamente en 76 ocasiones los sectores energético, petrolero y gasístico de Ucrania", denunció en un mensaje de la red social X, si bien Moscú nunca confirmó su adhesión al anuncio sorpresivo de Trump.

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Zelenski sostuvo que solo anoche se produjeron ataques contra subestaciones eléctricas en las regiones de Vínnitsa, Zhitómir, Jmelnitski y Odesa.

"Decenas de miles de familias siguen sin electricidad", afirmó.

Según el mandatario ucraniano, en total, durante la última semana, los rusos han atacado Ucrania con casi 2.700 drones suicidas, 1.700 bombas aéreas y 66 misiles, la mayoría de ellos balísticos.

"Los principales objetivos de estos ataques son las instalaciones energéticas: los rusos intentan provocar un apagón generalizado", señaló Zelenski.

Por todo ello, dijo, "Estados Unidos debería ver que Rusia no está tomando ninguna medida recíproca en respuesta al alivio de las sanciones ni a los acuerdos alcanzados".

"Al contrario, interpretan cualquier señal de que existe una oportunidad de ganar dinero como una prueba de que su apuesta por la guerra está dando frutos y de que pueden seguir combatiendo", subrayó.

Zelenski insistió en que "la guerra continúa precisamente por esta postura de Rusia, no porque Ucrania se esté defendiendo legítimamente".

"Es Rusia la que debe afrontar la presión para que la paz tenga una oportunidad", destacó. EFE