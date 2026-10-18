Keiko Fujimori recibe en Palacio al Señor de los Milagros, la imagen más venerada de Perú

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Lima, 18 oct (EFE).-La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió en Palacio de Gobierno por primera vez como jefa de Estado a la procesión del Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada del país, que este domingo protagoniza una multitudinaria salida por el centro histórico de Lima.

La procesión del también llamado Cristo Moreno salió a primera hora del domingo desde la Iglesia de las Nazarenas y en su recorrido atravesó la Plaza de Armas y entró al Patio de Honor del Palacio de Gobierno, donde le esperaba Fujimori y su gabinete ministerial.

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El Ejecutivo recibió la imagen del Señor de los Milagros junto a representantes de la Hermandad de las Nazarenas, que portaban el tradicional hábito morado, el color de este símbolo religioso que tiñó el centro de la capital peruana.

Fujimori, el primer ministro, Luis Galarreta, el canciller, Carlos Espá, y el resto de ministros portaban en las solapas de sus trajes insignias del Señor de los Milagros, así como cirios.

La presidenta se acercó a la imagen, se santiguó y rezó y más tarde, el resto de ministros hizo lo propio para, a continuación, observar cómo se cambiaban las flores naranjas y moradas que acompañan al Cristo Moreno por unas rojas y blancas en homenaje a la bandera de Perú y se colocaba el escudo nacional.

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Entre cohetes que soltaron humo blanco y morado, el gobierno de la derechista acompañó a la salida del Palacio de Gobierno a la procesión, que siguió su recorrido por el centro histórico de Lima.

Tanto el suelo del Patio de Honor como parte de la Plaza de Armas lucen este domingo más de 20 enormes y coloridas alfombras hechas con pétalos de flores y serrín teñido formando dibujos de motivos culturales y religiosos.

Medios locales detallaron que los miles de fieles que participaron en la tradicional procesión elevaron sus oraciones por la salud del papa León XIV, la seguridad ciudadana y pidieron protección ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

El recorrido de este domingo terminará en el Templo de Nuestra Señora del Carmen, en el distrito de Barrios Altos, y esta semana continuará atravesando distintas partes de la ciudad.

Este domingo, el Parlamento Andino hará entrega oficial del reconocimiento que declara a la festividad y procesión del Señor de los Milagros como Patrimonio Cultural Inmaterial y Religioso de la Región Andina.

La vicepresidenta del Parlamento Andino, Maali Del Pomar, entregará la resolución a la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas en el frontis de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La declaratoria fue aprobada por el Pleno del Parlamento Andino en Barranquilla (Colombia) y reconoce a la manifestación religiosa más importante de Perú, cuya devoción se mantiene viva en más de 22 países y es Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2005.

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