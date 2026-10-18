Caleb Williams regresa a lo grande y los Eagles se hunden sin Jalen Hurts

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Chicago (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Caleb Williams regresó a lo grande tras su lesión muscular y brilló este domingo en la victoria de los Chicago Bears sobre los Atlanta Falcons (31-23), mientras que los Philadelphia Eagles encadenaron su cuarta derrota consecutiva al caer ante los Carolina Panthers (14-25) sin Jalen Hurts, baja por un coágulo sanguíneo superficial en una pantorrilla.

Williams completó 30 de sus 36 pases para 305 yardas, con un 'touchdown' y ninguna interceptación, y conectó con Colston Loveland para su único envío de anotación.

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El mariscal de campo encontró en Luther Burden III a su principal receptor, con ocho recepciones para 95 yardas. D'Andre Swift aportó dos 'touchdowns' por tierra y Roschon Johnson sumó otro para Chicago.

Michael Penix Jr. terminó con 225 yardas y tres pases de anotación, pero también cometió el 'fumble' (pérdida de balón) que acabó con las esperanzas de su equipo.

Los Eagles prolongaron su crisis ante Carolina en su primer encuentro sin Hurts, que fue incluido el sábado en la lista de lesionados por el coágulo sanguíneo en su pantorrilla.

Su sustituto, Tanner McKee, completó 26 de sus 45 pases para 215 yardas, con un 'touchdown' recibido por DeVonta Smith y ninguna interceptación.

Los Panthers se apoyaron en las 120 yardas y un 'touchdown' por tierra de Chuba Hubbard y en los dos pases de anotación de Bryce Young a Tommy Tremble. Young terminó con 281 yardas, sin interceptaciones.

Los New England Patriots se impusieron por 26-19 a los New York Jets con una gran actuación de Drake Maye, que marcó la diferencia con tres pases de 'touchdown' y ninguna interceptación.

El mariscal de campo completó 18 de sus 32 envíos para 235 yardas y repartió sus pases de anotación entre DeMario Douglas, Hunter Henry y Romeo Doubs.

Douglas fue su principal receptor, con siete recepciones para 86 yardas, mientras que Doubs convirtió su única recepción en un 'touchdown' de 42 yardas.

Los Baltimore Ravens, sin Lamar Jackson por lesión, cayeron 14-10 ante los Cleveland Browns. Tyler Huntley, sustituto de Jackson, completó 19 de sus 31 pases para 165 yardas y un 'touchdown', recibido por Josh Cuevas, mientras que Derrick Henry sumó 58 yardas por tierra y perdió un balón.

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Cleveland se impuso con un 'touchdown' por tierra de Audric Estime y dos goles de campo de Andre Szmyt. Deshaun Watson terminó con 164 yardas de pase, sin envíos de anotación ni interceptaciones.

En Wembley, los Houston Texans derrotaron por 34-31 a los Jacksonville Jaguars con un gol de campo de Ka'imi Fairbairn en el último suspiro. C.J. Stroud lanzó para 312 yardas y tres 'touchdowns', dos de ellos recibidos por Foster Moreau y otro por Jaylin Noel, en un duelo entre rivales del Sur de la AFC.

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Los Tennessee Titans lograron su primera victoria de la temporada al derrotar por 26-20 a los Indianapolis Colts, con 102 yardas y un pase de 'touchdown' de Cam Ward. EFE