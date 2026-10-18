Mbappé se acerca a tres goles de Raphinha

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Madrid, 18 oct (EFE).- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y autor de un doblete en la victoria por 4-1 contra el Sevilla, se acercó este domingo a tres goles del liderato de la tabla de anotadores de Raphinha, atacante del Barcelona.

Raphinha, que reapareció este sábado ante el Betis tras superar una lesión, suma doce aciertos por los nueve que lleva Mbappé, que volvió a batir la portería contraria en el campeonato tras dos encuentros sin hacerlo.

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También anotó un gol Lamine Yamal, en el triunfo por 2-5 del Barcelona contra el Betis.

El extremo internacional español ha logrado ocho dianas, una más que Ante Budimir, autor de uno de los tantos con los que Osasuna reencontró el triunfo ante el Racing de Santander.

La jornada, además, supuso el quinto gol en esta temporada liguera de Álex Baena con el Atlético de Madrid, que se impuso por 0-1 al Espanyol con un remate suyo desde el borde del área, y el reestreno de Mikel Oyarzabal, que marcó por primera vez en este curso con un doblete con la Real Sociedad ante el Málaga.

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-- Clasificación tras la novena jornada:

Con 12 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 9 goles: Kylian Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid)

Con 8 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

Con 7 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

Con 6 goles: Roberto Fernández (Espanyol).

Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); y Fer Niño (Elche).

Con 4 goles: Fermín López (Barcelona).

Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Jonathan David (CAN) y Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético de Madrid); Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Roger Brugué e Iván Romero (Levante); Adrián Niño (Málaga); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad); y Pape Gueye (1p) (SEN) (Villarreal).

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Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) y Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL), Rodrigo Riquelme, Isco (1p) (Betis); Pablo Durán y Ferrán Jutglá (Celta); Adrián de la Fuente 'Dela' (Levante); Pablo García (Racing de Santander); Álvaro García (Rayo Vallecano); Arda Güler (TUR), Yan Diomande (CIV) y Carlos Espí (Real Madrid); Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson (ISL) y Gonçalo Guedes (POR) (Real Sociedad); Miguel Sierra e Isaac Romero (Sevilla); Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro, Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Ville Koski (FIN), Hugo Novoa, Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG) y Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Anthony Gordon (ING), Eric García, Rodrigo Hernández, Dani Olmo y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Valentín Gómez (ARG), Pablo García, Marc Bartra y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p) Miguel Román, Javi Rodríguez y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz, Nsongo Bil (CMR), Mario Soriano y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Germán Valera y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala y Bryan Zaragoza (Espanyol); Martín Satriano (URU), Ramón Terrats, Iván Azón y Enes Unal (TUR) (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti, Dani Requena y Ifeanyi Ndukwe (AUT) (Levante); Carlos Dotor, Pablo Martínez y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja, Osambela y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Adriá Pedrosa y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE) y Álvaro Carreras (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Carlos Soler (1p), Jon Martín, Arsen Zakharyan (RUS) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Manu Bueno, Juan Iglesias, Robbie Ure (ESC) y Felix Correia (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG), David Otorbi, Aaron Mayol y Luis Rioja (Valencia); y Ayoze Pérez (Villarreal).

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En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo).