Aless Gibaja confiesa lo que sabe del proyecto de Carlo Costanzia y de la posible ampliación de la familia con Alejandra

Aless Gibaja posando en el photocall de "Day One". Aless Gibaja ha acudido a la carrera solidaria Perrotón, celebrada en Madrid, para apoyar un año más esta iniciativa en defensa de los animales. Fiel a su estilo espontáneo y cargado de energía, el influencer ha atendido a la prensa y ha hablado, entre otros asuntos, del misterioso proyecto profesional en el que estaría trabajando Carlo Costanzia. Aunque reconoce que el hijo de Mar Flores no le ha contado prácticamente nada sobre sus próximos pasos, Aless se ha mostrado convencido de que se trata de una oportunidad importante para su futuro: "Yo creo que es un proyecto espectacular, como un renacer, volver a la actuación y volver a rodar", ha comentado, dejando entrever que el actor podría estar preparando su regreso a la interpretación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Aless Gibaja ha acudido a la carrera solidaria Perrotón, celebrada en Madrid, para apoyar un año más esta iniciativa en defensa de los animales. Fiel a su estilo espontáneo y cargado de energía, el influencer ha atendido a la prensa y ha hablado, entre otros asuntos, del misterioso proyecto profesional en el que estaría trabajando Carlo Costanzia. Aunque reconoce que el hijo de Mar Flores no le ha contado prácticamente nada sobre sus próximos pasos, Aless se ha mostrado convencido de que se trata de una oportunidad importante para su futuro: "Yo creo que es un proyecto espectacular, como un renacer, volver a la actuación y volver a rodar", ha comentado, dejando entrever que el actor podría estar preparando su regreso a la interpretación.

Gibaja no ha dudado en defender el talento interpretativo de Carlo y ha reivindicado que vuelva a trabajar en la ficción española: "Ave Fénix, vuelve por todo lo alto. Lo que no entiendo es por qué no está ya grabando series, porque para mí actúa súper bien", ha asegurado, recordando su participación en Toy Boy y destacando que merece una nueva oportunidad en televisión. Además, ha explicado que le gustaría verlo en un registro completamente diferente al que ha mostrado hasta ahora, apostando por un papel más serio y alejado de sus interpretaciones anteriores. En este sentido, también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Carlo interprete a Jesulín de Ubrique, una idea que le parece muy atractiva: "Un cambio radical sería cool. Yo creo que lo haría espectacular".

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Durante el encuentro, Aless también ha dedicado unas cariñosas palabras a los hijos de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, con quienes asegura haber coincidido recientemente: "Ideal. Te mueres, o sea, te mueres. Me encanta. Estuve hace poquito con ellos y es que son unos muñecos", ha confesado, dejando patente el cariño que siente por la familia. Aunque la pareja no ha podido asistir a la cita solidaria, el influencer ha destacado su amor por los animales y ha bromeado con la posibilidad de que amplíen la familia, tanto con nuevas mascotas como con más bebés.

Más allá de la crónica social, Aless Gibaja también ha compartido su preocupación por el clima de tensión que percibe en la sociedad española. "Hay demasiada agresividad. Está todo el mundo como en contra de todo el mundo", ha lamentado. Preguntado por la posibilidad de entrar algún día en política, ha respondido fiel a su particular filosofía: "Aless for president. Sería como más peace and love, todo pink, buena vibra. No robaría". Eso sí, entre risas, ha reconocido que se gastaría el dinero en shopping, poniendo el broche de humor a su paso por Perrotón.

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