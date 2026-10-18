3-2. El Milán sufre al final pero cumple ante 'la Dea'

Guardar

Roma, 18 oct (EFE).- El Milan se impuso por 3-2 al Atalanta en un partido que parecía tener encarrilado, con tres goles de ventaja, pero en el que acabó sufriendo tras la reacción del conjunto de Maurizio Sarri en la segunda mitad.

El encuentro enfrentó a dos equipos que llegaron con la intención de consolidar sus últimas buenas sensaciones, aunque con distintos objetivos inmediatos. El Milan buscó recuperarse en la Serie A tras su tropiezo ante el Sassuolo, mientras que el Atalanta aspiró a prolongar el impulso de su victoria europea frente al Pafos.

PUBLICIDAD

El conjunto milanista llevó la iniciativa desde el pitido inicial, con mayor posesión y capacidad para instalarse en campo contrario del equipo de Maurizio Sarri. También con el mayor número de oportunidades para abrir el marcador.

Su rival tuvo dificultades para salir de la presión y apenas generó peligro durante los primeros compases, solo la que tuvo en el minuto 19 Nikola Krstovic tras aprovechar un balón en profundidad, superar a Mike Maignan y disparar a puerta vacía, un remate que se marchó fuera por poco.

PUBLICIDAD

La acción resultó especialmente costosa para los visitantes, que poco después perdieron por lesión al central Sead Kolasinac. Su sustituto, el joven Relja Obric, acabó siendo protagonista del primer gol milanista. En el minuto 23, tocó con la mano un disparo de Yunus Musah dentro del área y el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, señaló penalti. Goncalo Ramos transformó la pena máxima.

Fue un tanto fundamental para devolver la confianza al delantero, el fichaje más caro de la historia milanista, que no logró demostrar todavía con el Milan su sed goleadora como sí que hizo durante el parón de selecciones con Portugal. Aunque se fue con sabor agridulce al fallar un segundo penalti minutos después.

PUBLICIDAD

El Milan aprovechó el golpe para afianzar su dominio. Diego Moreira, muy activo por la banda izquierda, encontró a Rabiot con un pase filtrado en el minuto 43. El francés se acomodó el balón, superó a Obric y batió a Marco Carnesecchi con un disparo raso al primer palo para establecer el 2-0 antes del descanso.

Tras la reanudación, el equipo de Amorim mantuvo el control del juego. En el minuto 56, el conjunto local dispuso de un segundo penalti por una mano de Joakim Kristensen en un disparo de Rabiot. Esta vez, sin embargo, Carnesecchi adivinó el lanzamiento de Ramos y evitó el tercer tanto. Un minuto después, el español Mario Gila puso el 3-0.

PUBLICIDAD

El Atalanta encontró una respuesta en el minuto 66. Nicola Zalewski, recién ingresado al campo, puso un balón desde la izquierda para Gianluca Gaetano, que controló dentro del área y conectó un potente disparo con la zurda que superó a Maignan.

En ese momento se abrió el partido por completo. 'La Dea' aprovechó, volvió a entrar en el partido, se mostró más convincente y más letal.

El conjunto de Sarri adelantó líneas y encontró premio en el 81, cuando Raoul Bellanova desbordó por la derecha y puso un pase raso que Nikola Krstovic convirtió en el 3-2.

El tanto cambió el escenario de un partido que el Milan dominó durante buena parte del duelo. El empate estuvo cerca en el minuto 84, cuando Davide Zappacosta aprovechó un error defensivo de De Winter para plantarse ante Mike Maignan. El guardameta francés respondió con una gran parada y evitó que el Atalanta culminara su reacción. El Milan se endosó al final los tres puntos, no sin antes sufrir.

PUBLICIDAD

-- Ficha técnica

3 – Milan: Maignan; Gila (Tomori, m.84), De Winter, Pavlovic; Chukwueze (Hutchinson, m.53), Musah (Estupinan, m.75), Modric (Loftus-Cheek, m.75), Moreira; Rabiot, Pulisic (Jashari, m.75); Ramos.

Entrenador: Rúben Amorim.

2 – Atalanta: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac (Obric, m.20), Bernasconi (Zappacosta, m.75); Ederson, Pasalic (Gaetano, m.59); De Ketelaere, Samardzic (Scamacca, m.75), Rowe (Zalewski, m.59); Krstovic.

Entrenador: Maurizio Sarri.

Goles: 1-0, Ramos de penalti (m.24); 2-0, Rabiot (m.43); 3-0, Gila (m.58); 3-1, Gaetano (m.66); 3-2, Krstovic (m.81).

Árbitro: Daniele Chiffi. Mostró tarjeta amarilla a Rabiot (m.41) por parte del Milan, y a Ederson (m.69) y Obric (m.78) por parte de la Atalanta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia).