Layda Sansores afirma: “Soy tan egoísta como Alito Moreno” y sorprende con emotivo mensaje a Sheinbaum

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ofrece un discurso ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y funcionarios del sector salud durante el acto oficial sobre la rehabilitación del Hospital General IMSS-Bienestar en Ciudad del Carmen. En el presídium se encuentran integrantes del gabinete federal y autoridades estatales frente a personas asistentes congregadas en el recinto.

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Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, dedicó unas palabras a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de las obras de rehabilitación del Hospital General del IMSS-Bienestar “Ciudad del Carmen”, en donde mencionó al exgobernador priista Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas.

Sansores expresó a Sheinbaum su preocupación por el ritmo de trabajo y los constantes recorridos que realiza. Dijo, observa su cansancio, aunque su sonrisa le transmite tranquilidad.

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“Mira, presidenta linda, siempre me preocupo mucho porque no paras, porque te cansas, porque no quiero que te pase nada (...) No, claro, yo desde que bajas te ando mirando los ojos y ya tu sonrisa me tranquiliza”, expresó.

Durante su emotivo mensaje, la gobernadora mencionó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI): “Y entonces me vuelvo tan egoísta como Alito”. Cuando dijo esto, Sheinbaum la miró sorprendida por sus palabras y negó con su cabeza.

“Entonces se me quita toda la preocupación y me pongo a pensar: ‘Sí, sigue, sigue caminando, sigue atravesando ríos, los silencios de la selva, los mares azules. Camina, camina’”, expresó Sansores.

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Sansores afirmó que, tras dejar atrás esa inquietud, desea que la mandataria continúe sus viajes y atraviese distintos territorios, desde ríos y selvas hasta mares. Aun así, pidió que esos caminos siempre la lleven de regreso a Campeche.

La gobernadora sostuvo que las visitas de la presidenta dejan una huella entre los campechanos y agradeció el afecto que, según dijo, ha demostrado hacia el estado.

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