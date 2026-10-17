'Yugen', el cortometraje que reimagina la técnica del 'stop motion' con barro mexicano

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Ana Báez

Ciudad de México, 17 oct (EFE).- La joven directora mexicana Nayelli Ojeda creó para su cortometraje 'Yugen' un universo hecho de musgo, corteza y barro de la comunidad oaxaqueña de Donají, materiales que, asegura, fueron clave para dar vida a personajes como el 'Árbol de la Vida', inspirado en la película 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro, y reimaginar la técnica del stop motion.

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"Quería tomar estos materiales para que cualquier persona de México los reconociera, porque los vemos diariamente, pero no nos detenemos para darles otro significado”, explica Ojeda en una entrevista con EFE al interior del estudio Wisdom House Films, fundado por la animadora de 35 años.

El cortometraje 'Yugen' compite en la sección de Cortometraje Mexicano en Animación del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y, según su directora, es una reflexión sobre la "fragilidad de la vida" basada en referencias como el fauno de Del Toro, la saga de 'Harry Potter' y la novela 'El señor de los anillos', pero, especialmente, en elementos de la cultura popular mexicana.

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La historia sigue a una niña de cuerpo de barro y cabello de hilos blancos que lucha por salvar a su hermana con ayuda de un fuego azul y del 'Árbol de la Vida', un personaje elaborado con corteza, hojas y musgo.

"El vestuario de los personajes es de papel maché, bordado a mano, y está inspirado en patrones que encontramos en vestidos tradicionales de diferentes estados de México. El azul también es un color predominante, porque en la cultura mesoamericana representa valor y valentía”, relata.

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Cada personaje de 'Yugen' se concibió hace ocho años desde un enfoque artesanal, por lo que las marionetas, tradicionalmente hechas de silicona, se elaboraron junto con artesanos oaxaqueños, quienes idearon una mezcla lo suficientemente resistente para soportar los incontables movimientos que exige la animación.

"Nunca se había trabajado con barro oaxaqueño en un rodaje de stop motion. Entonces, fueron dos años de investigación para posteriormente utilizar la técnica de animación 'por reemplazo', en la que cada posición del personaje tiene un molde para cada fotograma", aclara la realizadora sobre el procedimiento que permitió contrarrestar la fragilidad y dureza de la arcilla.

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La técnica de animación por reemplazo es sumamente laboriosa, en contraste con la tendencia digital de la industria, que opta por la inmediatez.

"En la mayoría de producciones de stop motion utilizamos o vemos materiales industriales: silicona, resina, impresiones 3D, y, en este caso, lo que quería era usar materiales asequibles y sustentables, además el barro existe en todo el mundo", argumenta.

Ojeda mantiene su apuesta por los materiales naturales y reconoce que el mayor error al trabajar con ellos es "tratar de controlarlos", como se haría con los industriales.

Por ejemplo, explica, "el barro oaxaqueño encoge un 10 % de su tamaño original al secarse", por lo que durante la grabación del cortometraje “tuvimos que acoplarnos a los tiempos de la naturaleza” y utilizar cada pieza solo cuando estuviera lista.

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'Yugen' tendrá su estreno en México este sábado durante la programación del FICM, en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán (oeste de México), luego de haberse presentado en el Short Film Corner, del Marché Du Film, durante la pasada edición del Festival de Cannes. EFE

(foto)