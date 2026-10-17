Un muerto en Sloviansk en un ataque ruso con bombas contra una zona residencial

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Berlín, 17 oct (EFE).- Una persona murió en la ciudad ucraniana de Sloviansk, en la región oriental de Donetsk, en un ataque con bombas aéreas lanzado por Rusia contra una zona residencial, informó este sábado el jefe de la Administración Militar Municipal, Vadim Liaj.

El ataque se produjo sobre las 03.40 hora local (00.40 GMT) con FAB-250, bombas aéreas explosivas de gran potencia.

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Se registraron impactos en dos edificios de varias plantas, según las autoridades locales.

En ambos lugares podría haber personas atrapadas bajo los escombros, añadieron.

Por el momento, se tiene constancia de una persona fallecida y de diez heridos. EFE

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