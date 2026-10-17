Comuns ratifica a Urtasun como número dos de la lista del Frente Amplio por Barcelona

Guardar

Barcelona, 17 oct (EFE).- Comuns ha ratificado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como número dos de la lista del Frente Amplio en Barcelona para las elecciones generales, por detrás de la exalcaldesa de la capital catalana Ada Colau, que es la candidata estatal y presidenciable de la coalición.

Con Colau como presidenciable estatal, Comuns ha designado a Urtasun como su candidato por Cataluña, después de recibir el 94,1 % de los votos favorables en un Consejo Nacional extraordinario celebrado ayer, ha informado este sábado el partido.

PUBLICIDAD

La candidatura al Congreso se presenta como Comuns-Frente Amplio; mientras que en el Senado tendrá la denominación de Comuns-Frente Amplio por la democracia.

En un vídeo compartido por el partido, Urtasun señala que el 29N habrá "una batalla trascendental" para impedir que Cataluña y España caigan "en la órbita de influencia de Donald Trump, con un Gobierno del PP y Vox".

PUBLICIDAD

"No es el momento de dar ningún paso atrás, sino de dar muchos pasos adelante. Por eso he decidido dar el paso para dar esta batalla y quiero pediros a todos que os suméis para que el 29N plantemos cara a la oscuridad y levantemos una sociedad de ciudadanos libres e iguales", ha indicado.

Urtasun ha subrayado que lleva tres años en el Gobierno "rompiéndose la cara" a favor del derecho a la vivienda, los derechos sociales, las mejoras laborales, los derechos culturales y la lengua catalana. EFE

PUBLICIDAD