Rodrigo Cuevas: “Es un orgullo que vengan a verme abuelos de 80 años con sus nietos”

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Fermín Cabanillas

Sevilla, 17 oct (EFE).- El cantante asturiano Rodrigo Cuevas llega este sábado a Sevilla dentro de su gira ‘La belleza’, y asegura, en una entrevista con EFE, que uno de los orgullos de su carrera es la diversidad de su público, ya que a sus espectáculos acuden “tanto abuelos de 80 años como sus nietos”.

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Lo ha explicado horas antes de subirse al escenario del Cartuja Center Cite, muy feliz con el resultado del proyecto que arrancó con su gira en abril en Avilés, pero, sobre todo, “por lo que ves en el público, donde hay gente muy joven y ves gente muy mayor, gente de 80 y pico años”, que acuden a presencia el espectáculo “con sus nietos o con sus nietas, y están ahí pasándolo pipa”.

El carismático artista, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, protagoniza un espectáculo “que apunta hacia ese territorio donde los sueños y lo bello se funden con lo terrenal y lo carnal”, como explica su sinopsis, que indica también que marca “una nueva etapa en la trayectoria de uno de los creadores más singulares y auténticos del panorama musical actual”.

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Después de 117 actuaciones con su anterior gira, ‘La Romería’, Rodrigo Cuevas afronta este tour como “una defensa del folclore”, bajo cuya denominación asegura que “hay muchas cosas”. Y es que, “mucho de lo que se hace encima de un escenario está inspirado por el folclore”.

“El patrimonial, el de casa, el que está vivo en las fiestas, en las plazas, en las cocinas, a ese sí que hay que ponerle un esmero, hay intentar transmitirlo, hay que intentar vivirlo como de una forma fuerte”, defiende, y cree que “hay que animarse a participar de las fiestas, porque si nos volvemos unos dejados y unos aburridos, el folclore se pierde”.

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Por eso, llama la atención sobre la importancia de “ponerle empeño” a la música tradicional, la que se hereda sin partitura entre generaciones, y explica que su espectáculo “es como un cabaret en el que todo puede pasar, un cabaret utópico”, en el que se puede “tener un bar donde ponemos sidra, directamente a la boca. Abres la boca y te cae sidra del cielo, es como estar en un sueño húmedo”.

Y está tan centrado en esta gira, que, de momento, no piensa en meterse de nuevo en un estudio de grabación: “No sé nada del nuevo disco. Todavía me queda muy lejos, no sé ni si existirá”, afirma, y se muestra como un defensor a ultranza de la diversidad, para la que no cree que corran malos tiempos, aunque sí “para la esperanza”.

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“Para la diversidad creo que estamos en un momento mucho mejor que hace 20 años, aunque fueron capaces de convencernos de que estamos en un lugar peor y de que el futuro es negro, pero, de momento, no lo consiguieron”, de modo que apela a “no dar la batalla por perdida”.

Una reflexión, además, sobre su carrera, y a pesar de los llenos en sus espectáculos y el apoyo que siempre recibe, sostiene que es algo inesperado, porque no esperaba “que a la gente le fuera a gustar”, su música, “ni lo hacía con esa intención tampoco”.

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Rodrigo Cuevas está centrado en su gira, tras recorrer en la anterior países como Francia, México, Portugal y Colombia, y, tras la parada en Sevilla, se tomará una pausa para seguir el 4 de enero en Pamplona.

La Belleza incorpora nuevas capas sonoras que amplían el repertorio de Cuevas, impulsadas por su reciente álbum ‘Manual de belleza’, en el que los sonidos contemporáneos dialogan con la tradición y el folclore, no solo para preservarlos, sino para regenerarlos. EFE

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fcs/dmg/jlm

(Foto) (Vídeo)