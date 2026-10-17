Espana agencias

Rodrigo Cuevas: “Es un orgullo que vengan a verme abuelos de 80 años con sus nietos”

Guardar

Fermín Cabanillas

Sevilla, 17 oct (EFE).- El cantante asturiano Rodrigo Cuevas llega este sábado a Sevilla dentro de su gira ‘La belleza’, y asegura, en una entrevista con EFE, que uno de los orgullos de su carrera es la diversidad de su público, ya que a sus espectáculos acuden “tanto abuelos de 80 años como sus nietos”.

PUBLICIDAD

Lo ha explicado horas antes de subirse al escenario del Cartuja Center Cite, muy feliz con el resultado del proyecto que arrancó con su gira en abril en Avilés, pero, sobre todo, “por lo que ves en el público, donde hay gente muy joven y ves gente muy mayor, gente de 80 y pico años”, que acuden a presencia el espectáculo “con sus nietos o con sus nietas, y están ahí pasándolo pipa”.

El carismático artista, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, protagoniza un espectáculo “que apunta hacia ese territorio donde los sueños y lo bello se funden con lo terrenal y lo carnal”, como explica su sinopsis, que indica también que marca “una nueva etapa en la trayectoria de uno de los creadores más singulares y auténticos del panorama musical actual”.

PUBLICIDAD

Después de 117 actuaciones con su anterior gira, ‘La Romería’, Rodrigo Cuevas afronta este tour como “una defensa del folclore”, bajo cuya denominación asegura que “hay muchas cosas”. Y es que, “mucho de lo que se hace encima de un escenario está inspirado por el folclore”.

“El patrimonial, el de casa, el que está vivo en las fiestas, en las plazas, en las cocinas, a ese sí que hay que ponerle un esmero, hay intentar transmitirlo, hay que intentar vivirlo como de una forma fuerte”, defiende, y cree que “hay que animarse a participar de las fiestas, porque si nos volvemos unos dejados y unos aburridos, el folclore se pierde”.

Por eso, llama la atención sobre la importancia de “ponerle empeño” a la música tradicional, la que se hereda sin partitura entre generaciones, y explica que su espectáculo “es como un cabaret en el que todo puede pasar, un cabaret utópico”, en el que se puede “tener un bar donde ponemos sidra, directamente a la boca. Abres la boca y te cae sidra del cielo, es como estar en un sueño húmedo”.

Y está tan centrado en esta gira, que, de momento, no piensa en meterse de nuevo en un estudio de grabación: “No sé nada del nuevo disco. Todavía me queda muy lejos, no sé ni si existirá”, afirma, y se muestra como un defensor a ultranza de la diversidad, para la que no cree que corran malos tiempos, aunque sí “para la esperanza”.

“Para la diversidad creo que estamos en un momento mucho mejor que hace 20 años, aunque fueron capaces de convencernos de que estamos en un lugar peor y de que el futuro es negro, pero, de momento, no lo consiguieron”, de modo que apela a “no dar la batalla por perdida”.

Una reflexión, además, sobre su carrera, y a pesar de los llenos en sus espectáculos y el apoyo que siempre recibe, sostiene que es algo inesperado, porque no esperaba “que a la gente le fuera a gustar”, su música, “ni lo hacía con esa intención tampoco”.

Rodrigo Cuevas está centrado en su gira, tras recorrer en la anterior países como Francia, México, Portugal y Colombia, y, tras la parada en Sevilla, se tomará una pausa para seguir el 4 de enero en Pamplona.

La Belleza incorpora nuevas capas sonoras que amplían el repertorio de Cuevas, impulsadas por su reciente álbum ‘Manual de belleza’, en el que los sonidos contemporáneos dialogan con la tradición y el folclore, no solo para preservarlos, sino para regenerarlos. EFE

fcs/dmg/jlm

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Frente Amplio y Podemos solo han cerrado candidaturas conjuntas en Canarias y la Comunitat Valenciana, mientras el resto del mapa queda dividido entre pactos territoriales y listas separadas

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Acuerdo histórico para las elecciones del 29-N en el Senado: PSOE y Frente Amplio se presentarán juntos para tratar de impedir otra mayoría absoluta del PP

La alianza reúne a los socialistas y a fuerzas como IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre, Més y Ceuta Ya. Concurrirán con una única papeleta en 47 circunscripciones.

Acuerdo histórico para las elecciones del 29-N en el Senado: PSOE y Frente Amplio se presentarán juntos para tratar de impedir otra mayoría absoluta del PP

La Aemet pone en alerta a gran parte de España por la llegada de la DANA Adam: fin de semana de lluvias abundantes y tormentas intensas

El organismo público ha emitido un aviso especial que se extenderá, al menos, hasta el lunes

La Aemet pone en alerta a gran parte de España por la llegada de la DANA Adam: fin de semana de lluvias abundantes y tormentas intensas

La izquierda fracasa en su intento de presentarse con una lista unitaria en las elecciones generales: la guerra Sumar-Podemos desbarata la propuesta de Rufián

Frente Amplio celebra este sábado su presentación oficial en Madrid con Ada Colau como candidata propuesta a la Presidencia del Gobierno, mientras el proyecto de unidad impulsado por Gabriel Rufián queda truncado

La izquierda fracasa en su intento de presentarse con una lista unitaria en las elecciones generales: la guerra Sumar-Podemos desbarata la propuesta de Rufián
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Acuerdo histórico para las elecciones del 29-N en el Senado: PSOE y Frente Amplio se presentarán juntos para tratar de impedir otra mayoría absoluta del PP

La izquierda fracasa en su intento de presentarse con una lista unitaria en las elecciones generales: la guerra Sumar-Podemos desbarata la propuesta de Rufián

Guía para no perderse con la ‘ley de nietos’: qué es la disposición octava, qué criterio fijó Sofía Puente y por qué afecta al voto en las elecciones

Elecciones generales España 29-N: Frente Amplio y Podemos fracasan en su intento de cerrar una candidatura única

ECONOMÍA

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

DEPORTES

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”