Muere un conductor de ambulancia en un ataque ruso contra una zona residencial en Jersón

Guardar

Berlín, 17 oct (EFE).- Un conductor de ambulancia murió este sábado en un ataque ruso contra una zona residencial en el distrito de Korabelní de la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Yaroslav Shanko, en un mensaje de la aplicación Telegram.

La víctima, un hombre de 64 años conductor de una ambulancia de emergencias médicas, "sufrió heridas incompatibles con la vida", indicó.

PUBLICIDAD

Shanko explicó que el ataque con bombas aéreas guiadas comenzó sobre las 04.00 hora local (01.00 GMT).

Rusia lanzó ocho bombas aéreas contra edificios residenciales e instalaciones de infraestructura social en el distrito de Korabelní, según Shanko.

Un segundo ataque se produjo cuando los equipos médicos llegaron para atender a los heridos tras los primeros impactos, relató.

Además de la víctima mortal hay al menos 22 heridos, entre ellos un bebé de un mes y un menor de once años. EFE

(vídeo)