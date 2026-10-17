Partidos de izquierda de España concurrirán a las elecciones al Senado en una lista única

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Madrid, 17 oct (EFE).- El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición de partidos de izquierda Frente Amplio han anunciado que concurrirán al Senado en una lista conjunta y bajo una única papeleta en las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre.

Tanto los socialistas como el Frente Amplio han calificado de "histórico" este acuerdo, que han dado a conocer justo después de la medianoche del viernes al sábado, cuando ha expirado el plazo para comunicar las coaliciones que concurren a los comicios.

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Los candidatos de ambas formaciones figurarán en una misma papeleta con el nombre "Senado de progreso" y según argumenta el PSOE, lo hacen tras escuchar "el clamor de las calles" de modo que han transformado esas reivindicaciones "en un acuerdo de país" con varias "sensibilidades" que "va mucho más allá de la suma de nuestras siglas".

El pacto ha sido anunciado al tiempo que se constataba el fracaso de las negociaciones entre el Frente Amplio y el partido político de izquierdas Podemos para concurrir de manera conjunta al Congreso de los Diputados en los comicios del 29N, salvo en las islas Canarias y en la Comunidad Valenciana, donde sí hay coalición de las fuerzas a la izquierda del PSOE.

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Los socialistas y los responsables del Frente Amplio buscan con su papeleta única a la Cámara Alta rentabilizar al máximo el voto de la izquierda y hacer peligrar así la mayoría absoluta que el conservador Partido Popular (PP) tiene ahora en el Senado.

El PSOE afirma en este sentido que constituye "una urgencia democrática que el Senado recupere su verdadera vocación y deje de estar sometido a los intereses de PP y Vox (partido ultraderechista)" y destaca que "el esfuerzo, la responsabilidad y la generosidad" de los firmantes del acuerdo les sitúa "más cerca de ampliar la mayoría progresista".

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, afirma en un vídeo distribuido por el partido que se trata de "un paso histórico a la altura del momento político" y de las demandas de "millones de ciudadanos" que quieren que España "siga mirando hacia adelante".

El comunicado del Frente Amplio celebra el pacto para esta "histórica candidatura compartida" y explica que surge del "impulso y colaboración con la sociedad civil" por lo que los firmantes ahora deberán ser "consecuentes con este esfuerzo" tal y como afirman que han demostrado "para llegar hasta aquí a través del diálogo y la responsabilidad".

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La conformación de una "mayoría de progreso" en la Cámara Alta, así como la defensa de la democracia y "que se sigan conquistando avances en derechos, libertades, igualdad y justicia social" son los objetivos declarados por las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE al explicar su acuerdo.

Concluyen que no solo se trata de "frenar a la derecha y a la ultraderecha" para acabar con el uso "espurio y partidista" del Senado, sino que su voluntad es cumplir con la "urgencia democrática" que supone devolver a esta Cámara el papel que le asigna la Constitución. EFE

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