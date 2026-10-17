Casi la mitad de los peruanos desaprueba el inicio de la gestión de la presidenta Fujimori

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Lima, 16 oct (EFE).- Casi la mitad de los peruanos desaprueba los primeros meses de gestión de la presidenta Keiko Fujimori, que mantiene números similares a los de septiembre, según una encuesta difundida este viernes, cuando se aproxima sus primeros cien días de Gobierno.

El sondeo, realizado por la encuestadora Ipsos y publicado en el diario Perú 21, muestra que el 49 % de los peruanos desaprueba el desempeño de Fujimori, frente al 40 % que lo aprueba y un 11 % que no emite opinión.

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La desaprobación a Fujimori se incrementó en un porcentual respecto a la misma encuesta de septiembre (48 %) y la aprobación ha bajado dos puntos respecto al mes anterior (40 %).

Fujimori, que juramentó el 28 de julio, había comenzado su mandato de cinco años con una aprobación del 56 % y una desaprobación del 25 % en agosto, mientras que un 18 % no emitía opinión sobre ella en ese momento.

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La caída de la popularidad de Fujimori, que ganó la elección presidencial por un margen muy estrecho sobre el izquierdista Roberto Sánchez, se atribuye a la falta de resultados inmediatos frente a la inseguridad y la actividad del crimen organizado, la principal preocupación de los peruanos.

La mandataria ha enfocado sus últimas semanas en impulsar las acciones y operativos contra las bandas criminales, lo que ha incluido la creación de un comando unificado entre policías y militares para perseguir a estos grupos delictivos dedicados principalmente a extorsionar negocios, a los que exigen cupos de dinero bajo amenazas de muerte.

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"Aunque sus niveles de aprobación están lejos de los registrados al inicio de su gestión, resultan favorables si se comparan con los votos que consiguió en la primera vuelta. Creo que está ahora en la etapa del beneficio de la duda, ya no en la luna de miel", señaló el director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, en una entrevista con Perú 21.

El sondeo fue realizado por Ipsos ente el 7 y 8 de octubre a 1.212 personas a nivel nacional, con un margen de error del 2,8 %. EFE