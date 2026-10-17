Policía india confirma arresto preventivo del líder de las "Cucarachas" tras las protestas

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Nueva Delhi, 17 oct (EFE).- La Policía de Nueva Delhi confirmó este sábado el arresto preventivo de Abhijeet Dipke, fundador del movimiento juvenil de las "Cucarachas", detenido el viernes durante una nueva jornada de protestas contra la Comisión Electoral india, y anunció su comparecencia ante un magistrado.

Las autoridades precisaron que Dipke fue detenido en aplicación de los artículos 126 y 170 del Código de Procedimiento Penal indio, que contemplan medidas preventivas ante posibles alteraciones del orden público, según informaron medios locales.

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La confirmación policial llega después de que el movimiento Cockroach Janta Party (CJP) denunciara el viernes haber perdido el contacto con su fundador, trasladado por los agentes cuando se dirigía a una concentración en el céntrico distrito de Connaught Place.

La Policía anunció que el dirigente debía comparecer este sábado ante un magistrado ejecutivo especial, aunque por el momento no se ha confirmado públicamente el resultado de ese procedimiento.

Por otra parte, la activista estudiantil Neha Bora, también detenida durante la protesta, recuperó la libertad tras permanecer alrededor de doce horas bajo custodia policial.

La movilización del viernes se saldó con más de 150 manifestantes detenidos, según medios locales, pese al cierre del parque donde estaba convocada y las restricciones de acceso impuestas por las autoridades.

El movimiento exige la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, por presuntas irregularidades en la revisión extraordinaria del censo de votantes, que sus críticos consideran susceptible de excluir a millones de ciudadanos del proceso electoral.

Otros dos dirigentes de las "Cucarachas", Saurav Das y Ashutosh Ranka, permanecen en prisión preventiva desde comienzos de semana por participar en una protesta no autorizada. EFE