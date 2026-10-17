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Recibe el alta el niño herido por quemaduras tras volcarse una olla en un colegio de Aguadulce

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El niño de ocho años que resultado herido este pasado viernes con quemaduras de segundo grado tras sufrir un accidente en el colegio Portocarrero de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), ha recibido el alta médica este sábado tras haber permanecido ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital a consecuencia de la gravedad de las quemaduras.

Así lo han confirmado fuentes oficiales de la Delegación Territorial de Educación de Almería a Europa Press, detallando a su vez que, a pesar de recibir el alta, el menor seguirá recibiendo atención sanitaria para llevar a cabo un seguimiento y las curas correspondientes en los próximos días.

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Asimismo, la Junta ha informado que la Inspección Educativa está recabando toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. Una vez analizados los hechos, se actuará conforme a la normativa vigente y se adoptarán, en su caso, las medidas que correspondan, según ha indicado.

En contexto, el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió el aviso sobre las 11,45 horas del viernes por una emergencia sanitaria en el centro educativo, hasta donde se habían desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 para atender al menor y proceder a su traslado hospitalario.

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Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a esta agencia que las lesiones se han producido después de que a un trabajador del comedor se le volcara accidentalmente una olla sobre el niño, que ha quedo ingresado en el hospital.

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