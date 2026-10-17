Anuar Beno pone en valor el cariño de su familia hacia Isa Pantoja y recuerda que "no está sola"

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MADRID (CHANCE)

Anuar Beno ha mostrado públicamente el cariño que su familia siente por Isa Pantoja en un momento especialmente delicado para la hija de Isabel Pantoja, cuya relación con su madre continúa rota. Mientras Asraf Beno habla sin tapujos de esta situación desde Honduras, donde participa en 'Supervivientes All Stars', su hermano ha querido poner en valor el vínculo que Isa ha construido con ellos y el apoyo que recibe de su familia política.

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"Nosotros te queremos mucho, pero porque al final ella se ha hecho querer. Esto es trabajo de ambos", ha explicado Anuar, que ha destacado también el cariño que sus padres sienten por su cuñada. "Mis padres es verdad que la quieren mogollón, pero es que ella se hace querer mogollón en nuestra familia", ha añadido, dejando claro que la buena relación entre Isa y los Beno se ha ido construyendo con el tiempo.

Sus palabras llegan después de que Asraf haya abordado en el reality el sufrimiento que le provoca a su mujer la falta de relación con Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Durante su paso por el 'puente de las emociones', el concursante recordó algunos de los episodios que han marcado esta historia familiar y aseguró que la cantante lleva años sin mantener contacto con su hija ni estar presente en momentos importantes de su vida. Las confesiones emocionaron a Isa, que reconoció en plató que le cuesta aceptar la ausencia de su madre, aunque considera necesario protegerse a sí misma y a los hijos que ha formado junto a Asraf.

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En este contexto, Anuar ha querido trasladarle un mensaje de apoyo y recordarle que no está sola. "Supongo que a nadie le gusta recordar cosas del pasado, cosas que no le han hecho bien. Lo importante es que no está sola, que tiene aquí a su familia, que se lo ha ganado ella a pulso y que nos ha dado un sobrinito maravilloso", ha afirmado, poniendo el foco en el hogar que Isa ha construido junto a su marido y en el cariño que le profesan sus seres queridos.

La familia de Asraf se ha convertido en uno de los principales apoyos de Isa durante el distanciamiento con la tonadillera. La propia joven ha hablado en distintas ocasiones del vínculo que mantiene con sus suegros, especialmente con su suegra, a quien admira por su papel como madre.

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