Al menos dos muertos en nuevos ataques del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza y Jan Yunis

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Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas en dos ataques separados llevados a cabo este viernes por el Ejército de Israel en diferentes puntos de la Franja de Gaza, según ha informado la agencia oficial de noticias palestina WAFA, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

En primera instancia, un bombardeo aéreo israelí dirigido contra un grupo de civiles en el barrio de Al Naser, ubicado en el oeste de la ciudad de Gaza, ha acabado con la vida de un palestino y ha causado lesiones a varias personas más, las cuales han sido evacuadas a centros sanitarios cercanos.

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Por otro lado, en la zona de Al Mawasi, situada al oeste de la localidad de Jan Yunis --en el sur del enclave--, varios disparos atribuidos a las fuerzas israelíes han provocado la muerte de una mujer palestina.

El Ejército de Israel no ha dado detalles sobre la identidad de los dos fallecidos, mientras las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a más de 1.500 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

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