Reino Unido afirma que Rusia sufrió en una semana la pérdida de "tres aviones tácticos y estratégicos"

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Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han asegurado este viernes que Rusia ha sufrido durante la última semana la pérdida de "tres aviones tácticos y estratégicos" a causa de un accidente y de los ataques lanzados por Ucrania en el marco de la guerra desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"En el transcurso de una semana, Rusia sufrió la pérdida de tres aeronaves, tanto tácticas como estratégicas. Estos aparatos han participado en campañas de ataque contra Ucrania", han indicado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de redes sociales.

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Así, han especificado que Rusia perdió el 29 de septiembre "uno de sus aviones principales, un Tu-95MS Bear H", durante un vuelo de entrenamiento poco después de despegar en el este de Rusia. "El Bear H sufrió fallos múltiples en sus motores antes de estrellarse", han manifestado, antes de recalcar que "estas aeronaves se han usado intensamente para atacar Ucrania".

Por otra parte, han resaltado que el 4 de octubre un ataque ucraniano con drones destruyó "un caza polivalente Su-35S Flanker M, un cazabombardero Su-34 Fullback y un depósito de municiones en la base aérea de Janskaya, en Rusia, a 500 kilómetros de Ucrania".

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"Los aviones Fullback se emplean en operaciones diarias para lanzar municiones planeadoras contra Ucrania", han remarcado, al tiempo que han añadido que el citado ataque provocó cráteres en la plataforma de estacionamiento y en la pista de rodaje, destruyó un edificio y causó la destrucción o daños en dos depósitos de municiones".

Por último, los servicios de Inteligencia británicos han hecho hincapié en que desde el estallido de la guerra "Rusia ha perdido más de 100 aviones de combate", si bien las autoridades rusas no se han pronunciado por ahora sobre un balance total de pérdidas en aeronaves desde el inicio de la invasión de Ucrania.

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