OMS dice que el número de víctimas semanales en el conflicto de Yemen se duplican

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Ginebra, 16 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes de que el número de víctimas semanales registradas en el conflicto de Yemen la semana pasada (del 3 al 11 de octubre) se duplicó con respecto a la semana anterior, con un total de 2.007 nuevas víctimas (1.684 heridos y 323 muertos) en ese periodo.

"Esto representa una media de 223 al día frente a las 114 del periodo anterior, y eleva el total desde el 6 de agosto a 7.173, incluidas 1.282 muertes", dijo el portavoz del organismo Tarik Jasarevic.

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La gobernación de Lahj es ahora el frente más intenso y mortífero (553 víctimas y 110 fallecidos), seguido de Taiz (518) y Marib (489).

En paralelo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que ya son más de 233.000 las víctimas de desplazamiento forzado en Yemen, tras la reanudación el pasado junio del conflicto a gran escala entre el movimiento de los hutíes y las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente.

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Unicef estima que al menos 110.000 de los desplazados son niños y señaló que ha podido verificar la muerte de 30 menores en el marco de este conflicto desde inicios de septiembre.

La mayoría del desplazamiento se está produciendo en la gobernación de Taiz, cuya capital homónima es la tercera ciudad más grande de Yemen y ha quedado cercada en los últimos días por los rebeldes hutíes, situación que ha restringido el acceso de ayuda humanitaria.

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Al respecto, la OMS alertó que los hospitales en Taiz se están quedando sin suministros y el bloqueo de las carreteras está impidiendo el reabastecimiento, mientras que los combates han llegado a los barrios urbanos donde se encuentran los principales hospitales de referencia.

"Doce hospitales disponen de combustible para unos cuatro días y necesitan más de 135.00 litros al mes; el suministro de oxígeno tiene un déficit de 91 unidades al día; 115 de los 127 medicamentos esenciales tienen existencias para una semana o menos, y 14 consumibles quirúrgicos se han agotado por completo", explicó Jasarevic en la sede de la ONU en Ginebra.

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También confirmó que los casos de cólera en Yemen siguen aumentando, con los casos sospechosos semanales que han pasado de 221 a 683, con un 89 % de las pruebas rápidas que dieron positivo, incluyendo en campamentos de desplazados internos. EFE