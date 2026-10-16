Las peores lluvias en 80 años dejan ya cuatro muertos en Estambul

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Al menos cuatro personas han muerto y tres siguen desparecidas a causa de las lluvias torrenciales que han sacudido en las últimas horas a la ciudad de Estambul, según el último balance de su gobernador, Davut Gul, ante perspectivas de nuevas precipitaciones del mismo calibre por lo menos durante este próximo sábado.

La oficina del gobernador de Estambul ha indicado que uno de los fallecidos es un adolescente de catorce años que ha resultado electrocutado al pisar un charco profundo en el distrito de Fatí. El segundo fallecido es un hombre de 34 años que ha sufrido una caída al intentar cruzar una calle inundada en Ayazaga, mientras que el tercer identificado es un hombre de 66 años ahogado en el barrio de Sariyer y la cuarta víctima aún está por identificar.

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Las autoridades locales han destacado que "las fuertes lluvias están impactando negativamente la vida diaria" en la ciudad y han anunciado la creación de "un centro de gestión de crisis" para abordar la situación, incluida la suspensión de clases presenciales este jueves y el despliegue de 8.000 agentes y 2.000 piezas de maquinaria.

Asimismo, han resaltado que hasta ahora se ha confirmado que cerca de 50 personas han quedado atrapadas por las aguas, que han causado además daños en más de 800 viviendas y 76 vehículos. Sin embargo, han asegurado que las operaciones aeroportuarias siguen activas, sin vuelos cancelados por el momento.

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Durante las próximas horas se esperan que las lluvias sean especialmente intensas en la zona comprendida entre Arnavutkoy y Catalca con el peligro añadido de que el suelo ya no puede absorber más agua, por lo que el nivel del agua ascenderá con todavía más rapidez. Se prevé que las lluvias en Estambul continúen hasta la mañana del domingo 18 de octubre, aunque para entonces ya habrán disminuido en intensidad.