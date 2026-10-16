El Papa nombra a Fernando Murga y Andrés Martínez nuevos obispos auxiliares de Madrid

16/10/2026 Fernando Murga y Andrés Martínez, nuevos obispos auxiliares de Madrid SOCIEDAD ARZOBISPADO DE MADRID

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El Papa León XIV ha nombrado a los sacerdotes Fernando Murga Gómez y Andrés Martínez Esteban como nuevos obispos auxiliares de Madrid. Su ordenación episcopal tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en la catedral de Santa María la Real de la Almudena, según ha informado este viernes la Santa Sede.

*ernando Murga Gómez, nacido en Bilbao en 1965 y ordenado sacerdote en Madrid en 2011, es licenciado en Arquitectura y bachiller en Teología. A lo largo de su ministerio ha sido párroco, formador y administrador del Seminario Conciliar, moderador de la Curia madrileña desde 2025 y coordinador técnico de la etapa madrileña del viaje apostólico papal realizado en junio de 2026.

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Por su parte, el madrileño Andrés Martínez Esteban, nacido en 1971 y ordenado en 1997, es doctor en Teología e Historia de la Iglesia, además de diplomado en Biblioteconomía y Archivística por el Vaticano. Ha ejercido el ministerio parroquial en diversas parroquias, fue director del Archivo Diocesano durante dos décadas y es docente en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

Actualmente, Martínez Esteban es miembro del Consejo Episcopal de la archidiócesis de Madrid desde 2005 y vicario general del Ordinariato para los Fieles Católicos Orientales Residentes en España.