Agencias

Dos muertos en Lugansk tras ataque ucraniano a una furgoneta

Guardar

Moscú, 16 oct (EFE).- Dos personas murieron este viernes en la región ucraniana de Lugansk anexionada por Moscú a consecuencia de un ataque con dron de Kiev, informaron las autoridades locales.

"Cerca de la aldea de Smolianinovo, en el distrito municipal de Novoaidar, un dron enemigo atacó una furgoneta, matando a dos hombres", escribió en redes sociales Leonid Pásechnik, el gobernador local.

PUBLICIDAD

Según Pásechnik, las fuerzas ucranianas también atacaron un edificio residencial en la localidad de Krasni Luch.

“El techo y la entrada resultaron dañados. Como consecuencia del derrumbe, una mujer quedó atrapada en el cuarto piso”, dijo el gobernador, quien agregó que la afectada fue finalmente rescatada ilesa.

Pásechnik también informó de ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas en Lisichansk y el distrito municipal de Troitski de Lugansk.

Como consecuencia de esos ataques, fueron dañados medios de transporte e infraestructura civil y municipal, precisó. EFE

Últimas Noticias

Diego Pablo Simeone: "A veces, ganar cinco partidos no significa que estés haciendo las cosas muy bien"

Diego Pablo Simeone: "A veces, ganar cinco partidos no significa que estés haciendo las cosas muy bien"

Condenado a pagar 3.000 euros tras caer su hijo de dos años desde la ventana de un hotel

Infobae

Un grupo de exFARC presenta acciones legales para defender su honor de la acusación de asesinato de Uribe

Un grupo de exFARC presenta acciones legales para defender su honor de la acusación de asesinato de Uribe

El Consejo de Seguridad de ONU condena los ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudí

El Consejo de Seguridad de ONU condena los ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudí

Alba Díaz se emociona al hablar de su debut como diseñadora con una colección para todo tipo de cuerpos

Alba Díaz se emociona al hablar de su debut como diseñadora con una colección para todo tipo de cuerpos