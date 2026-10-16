Crónica del Barça - Olympiacos, 100-105

Guardar

El Barça perdió (100-105) este viernes ante el Olympiacos en la sexta jornada de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, sin tirar la toalla y pese a responder a los muchos argumentos del vigente campeón hasta morir en la orilla de la prórroga.

Los de Aleksander Sekulic mantuvieron el tipo ante un 17-31 en el segundo cuarto y tras la escapada de nuevo de los griegos cuando se acercaron los locales en el tercer parcial. Josh Nebo, con 10 de los 45 rebotes que atrapó el Barça, ganó la pelea por dentro ante la baja de Nikola Milutinov en los visitantes, y el equipo blaugrana apretó en defensa y remó hasta forzar la prórroga.

PUBLICIDAD

De nuevo Justin Robinson, como hace tres días contra Maccabi, anotó sobre la bocina casi para forzar ese tiempo extra donde Mbaye Ndiaye fue dueño y señor para los visitantes, dando el quinto triunfo a los de Georgios Bartzokas. El Barça se quedó en 3-3 en la clasificación, saboreando al menos la adrenalina de estar cerca del defensor del título con un proyecto totalmente renovado.

Un buen Barça topó con un mejor Olympiacos, en un toma y daca que al descanso se encargó de decantar Aleksander Vezenkov (47-57). El MVP de la pasada temporada firmó 16 puntos casi sin fallo, con dos canastas estratosféricas antes de irse al vestuario. Codi Miller-McIntyre y Mbaye Ndiaye también fueron un problema.

PUBLICIDAD

El equipo local aguantó ese intercambio de golpes, incluso dio la vuelta al fuerte inicio del campeón con un parcial de 8-0 (15-13). Darío Brizuela y Josh Nebo cambiaron la inercia por momentos, pero Vezenkov fue imparable. En el inicio del segundo cuarto, Jean Montero dirigió a un Olympiacos que hizo sufrir al Barça.

Los de Sekulic mantuvieron su pegada desde el triple en más de un 50% pero los de Bartzokas tuvieron más recursos en un contundente segundo asalto. En el tercer cuarto, el Barça subió el nivel en defensa y recortó distancias con Tyrese Martin (60-62), pero en tres minutos, el Olympiacos hizo estragos con Evan Fournier (60-72).

PUBLICIDAD

Pese al nuevo golpe, el equipo blaugrana recuperó la confianza, sobre todo por dentro, con Umoja Gibson a falta de un Kevin Punter negado. La alegría cambió de barrio y el Palau acompañó a una remontada épica que remató Robinson. Sin embargo, en la prórroga faltó la frescura mental y de piernas que mostró Ndiaye para impedir la mejor noche del Barça de Sekulic.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 100 - OLYMPIACOS, 105. (47-57, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson (17), Punter (4), Martin (17), Evbuomwan (4) y Balcerowski (5) --quinteto inicial--; Parra (10), Gibson (11), Umude (8), Brizuela (13), Ubal (-), Nkamhoua (-), Nebo (11).

OLYMPIACOS: Miller-McIntyre (17), Ward (7), Vezenkov (25), Fournier (6) y Jones (5) --quinteto inicial--; Montero (13), Papanikolaou (3), Hall (5), Ndiaye (17), Joseph (7).

--PARCIALES: 30-26, 17-31, 19-20, 26-15, 8-13.

--ÁRBITROS: Hordov, Sukys y Koljensic. Eliminado Fournier.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.