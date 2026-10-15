Zimbabue planea una reserva de 500 millones de dólares en dinero y cereales contra El Niño

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Nairobi, 15 oct (EFE).- Zimbabue planea crear una reserva de 500 millones de dólares -una mitad, en efectivo, y la otra, en grano- para limitar el impacto de una posible sequía causada por el fenómeno meteorológico de El Niño, que en los próximos meses se prevé más devastador que en ocasiones anteriores.

El secretario permanente del Ministerio de Finanzas del país, George Guvamatanga, hizo este anuncio durante una sesión informativa virtual celebrada este miércoles en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Bangkok, según recogen este jueves medios zimbabuenses.

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"Hemos estado comprando cereales, cereales de grano pequeño, maíz y trigo a los agricultores locales y esperamos que, para finales de año, contemos con un fondo total de protección contra El Niño de 500 millones", afirmó Guvamatanga, al subrayar que el Gobierno prefiere comprar a los productores locales para "apoyar la economía".

"Tal y como están la cosas ahora, creemos que quizás no es necesario importar maíz para reforzar las reservas estratégicas de cereales", añadió.

El secretario precisó que, de esos 500 millones de dólares, 250 son en efectivo y otros 250 serán "en cereales".

"Esto nos permitirá empezar el año con muy buen pie, pero también prevemos partidas adicionales en el presupuesto de 2027 para obtener más financiación con la que hacer frente al impacto adverso que traerá consigo el fenómeno de El Niño", apuntó Guvamatanga.

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Por su parte, el ministro de la citada cartera, Mthuli Ncube, afirmó que "la economía zimbabuense está creciendo de manera robusta".

"Aún con la amenaza de El Niño, esperamos una tasa de crecimiento del 3,5 % (para 2027), que es incluso más alta de lo que experimentamos en 2024 cuando tuvimos una crisis climática parecida. Todos los sectores están funcionando bien, tanto si miras a las manufacturas, como a las agricultura, la minería y otros", aseveró Ncube.

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Esa previsión de crecimiento, sin embargo, es una reducción respecto al 5 % esperado para Zimbabue en 2026, según indicó el FMI el pasado septiembre, al atribuir esa ralentización a los efectos de El Niño.

En la temporada 2024-2025, el país ya sufrió una severa sequía inducida por El Niño que arrojó al hambre a millones de personas y llevó al presidente, Emmerson Mnangagwa, a declarar el estado de desastre nacional, medida que también adoptaron Malaui y Zambia.

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El Niño es un cambio en las dinámicas atmosféricas causado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico y cuya intensidad los expertos prevén que sea mucho mayor este año que en ejercicios anteriores.

En el sur de África, se traducirá en falta de precipitaciones y altas temperaturas, mientras el este del continente sufrirá fuertes lluvias e inundaciones a causa de un fenómeno que los expertos esperan que tenga su punto álgido entre noviembre y diciembre, si bien sus efectos podrían alargarse hasta febrero de 2027. EFE

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