VÍDEO: El Rey destaca la "solidez" de los Premios Planeta y su arraigo entre escritores y lectores

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El rey Felipe VI ha destacado este jueves la "solidez" de los Premios Planeta y su arraigo entre escritores y lectores en la cena literaria del 75 aniversario del Premio Planeta de Novela, que se celebra en el Pabellón 1 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

En una intervención al inicio del acto, el Rey ha recordado que el expresidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Manuel Lara, creó el premio en 1952 para fomentar la lectura en España y ofrecer a los escritores "mejores condiciones para desarrollar su vocación".

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También ha destacado el "récord" de participación de esta 75 edición, en la que se han presentado 1.424 obras originales de todo el mundo: "La Reina y yo queremos felicitar al Grupo Planeta por estos 75 años de compromiso con los escritores y lectores".

Ha afirmado que el premio ha acompañado la evolución de las letras en España y la transformación del país, y ha recordado las novelas premiadas de Mercedes Salisachs, Juan Marcé, Manuel Vázquez Montalbán y Ana María Matute.

UNA IMAGEN DE ESPAÑA

Felipe VI ha explicado que, a pesar de ser novelas a partir de miradas distintas, todas ellas componen una imagen de España: "Un espejo en el que reconocemos el camino recorrido y los cambios que nos han transformado".

Ha añadido que en ellas se puede descubrir cómo vivieron otras generaciones, qué esperaban de su tiempo y qué les preocupaba, además de encontrar experiencias y algo de "nosotros mismos".

PLURALIDAD DE VOCES

Ha celebrado que el Premio Planeta ha dado cabida a una "pluralidad de voces y perspectivas", ha reconocido trayectorias literarias consolidadas y ha contribuido a descubrir nuevos autores, lo que ha acercado obras muy distintas a los lectores.

"La libertad de imaginar otras vidas nos permite reconocernos en las experiencias ajenas, acercarnos a realidades distintas de la nuestra y descubrir, en esa diversidad, tanto lo que nos une como lo que nos hace diferentes", ha apuntado.

También ha afirmado que la posibilidad de conocerse mejor que brinda la literatura ayuda a comprender a los demás y a reconocer la pluralidad humana, lo que también cree que aporta a la "convivencia democrática".

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