Agencias

Mueren 2 escoltas del primer ministro del Yemen en ataque hutí contra Palacio Presidencial

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Saná, 15 oct (EFE).- Dos escoltas del primer ministro del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, Shayaa al Zindani, murieron este jueves en un ataque con misiles lanzado por los rebeldes hutíes contra el Palacio Presidencial de Aden, la sede del Ejecutivo después de que los insurgentes tomaran la capital, Saná, en 2014.

El Ministerio de Información yemení dijo en un comunicado que Al Zindani y los miembros del Gobierno "se encuentran a salvo" tras el ataque contra el palacio de la ciudad costera meridional de Aden, que fue perpetrado "con varios misiles" lanzados por los hutíes, mientras que lamentó la muerte "de dos guardaespaldas" del primer ministro. EFE

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