La mortal riada de Nepal destruyó el 10 % del PIB del país, según su ministro de Finanzas

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Bangkok, 15 oct (EFE).- La devastadora riada del pasado 26 de agosto destruyó el 10 % del PIB del país, con daños materiales valorados en unos 1.800 millones de dólares y pérdidas económicas adicionales superiores a los 900 millones, anunció este jueves el ministro de Finanzas de Nepal, Swarnim Wagle.

El ministro ofreció este cálculo en una conferencia el Club de Corresponsales Extranjeros de Bangkok, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que se celebran esta semana en la capital tailandesa, adonde Wagle se ha desplazado para conseguir financiación para la reconstrucción del país y "evitar o mitigar" el impacto de futuras catástrofes.

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Las inundaciones causaron más de 1.500 muertos y 6.000 desaparecidos y provocaron una severa estela de destrucción en infraestructuras esenciales, proyectos hidroeléctricos, tierras de cultivo, estanques de pesca, reservas de alimentos e infraestructura agrícola en todo el país, según los últimos datos ofrecidos hoy por el ministro.

Wagle subrayó que Nepal no pretende limitarse a "reemplazar lo destruido, sino construir mejor" y preparar el país para el futuro mediante infraestructuras más resistentes, una inversión que, según estimó, elevará el coste de la reconstrucción a unos 5.000 millones de dólares.

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Asimismo, denunció que Nepal, "el país más pobre de Asia después de Afganistán", que apenas ha contribuido al calentamiento global debido a su escasa industrialización y sus reducidas emisiones, "está soportando las peores consecuencias del cambio climático".

En este sentido, apeló a la "responsabilidad ética y moral de los países con mayores recursos" para ayudar a los más vulnerables y reclamó un modelo de "solidaridad y cooperación global" que permita afrontar estas catástrofes. "No se trata de culpar a los países ricos, sino de hacer un llamamiento conjunto a la acción", dijo.

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El llamado "tsunami del Himalaya", uno de los peores desastres naturales en años en Nepal, ocurrió en la mañana del 26 de agosto tras el desprendimiento de una masa glaciar y rocosa de dos kilómetros cuadrados en la montaña Langtang Lirung, en el Himalaya nepalí, a 5.200 metros de altitud, que también afectó a la vecina región china de Tíbet.

Según un estudio reciente de Scientific Reports, unas 300.000 personas viven en cauces fluviales susceptibles de inundaciones en Nepal, mientras quela construcción de edificios situados en esas zonas ha aumentado casi un 50 % entre 2016 y 2023. EFE

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