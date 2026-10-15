El Banco de España multa a CBNK y a cuatro de sus consejeros con casi 400.000 euros

07/12/2023 Logo de CBNK, nueva marca de Grupo Caminos. ECONOMIA EMPRESAS CBNK

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El Banco de España ha multado a CBNK Banco de Colectivos, la entidad financiera resultante de la fusión entre Banco Caminos y Bancofar, y a cuatro de sus consejeros, con casi 400.000 euros por infracciones "muy graves", según una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las cinco sanciones son por el mismo motivo, consistente en haber incurrido en incumplimientos relacionados con las políticas de remuneraciones, en concreto por no haber dado al 100% de las aportaciones extraordinarias a ciertos planes de ahorro de altos cargos la consideración de beneficios discrecionales de pensión.

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En detalle, el Banco de España ha sancionado a CBNK con 300.000 euros por esta razón. De su lado, el consejero Enrique Serra González ha sido multado con 30.000 euros, mientras que la consejera Ana Villacañas Beades ha recibido una multa de 15.600 euros.

Por su parte, el también consejero José Polimón López deberá pagar 13.200 euros, al tiempo que el consejero Mateo Velasco Arranz abonará 10.800 euros. De este modo, la suma de todos estos importes alcanza la cifra de 396.600 euros.