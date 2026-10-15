Fiscalía china acusa a exalcalde de la ciudad de Chengdu de recibir "enormes" sobornos

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Pekín, 15 oct (EFE).- La Fiscalía china presentó cargos por soborno contra Wang Fengchao, exalcalde de Chengdu, capital de la provincia central de Sichuan, acusado de aprovechar los altos cargos que ocupó en empresas estatales y en la administración pública para favorecer a terceros a cambio de "enormes" sobornos.

La Fiscalía Popular Suprema informó este jueves de que la Comisión Nacional de Supervisión concluyó la investigación y remitió el expediente al Ministerio Público, que ordenó la detención de Wang por sospechas de soborno.

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El caso fue asignado a la Fiscalía de Changsha, capital de la provincia central de Hunan, que presentó recientemente la acusación ante el Tribunal Popular Intermedio de esa ciudad.

Según el escrito, Wang empleó las atribuciones y la influencia derivadas de sus diferentes puestos para proporcionar beneficios a otras personas y recibir a cambio bienes de manera ilícita.

Antes de llegar a la alcaldía de Chengdu, Wang desempeñó cargos directivos en el grupo electrónico Sichuan Changhong y fue vicealcalde de Neijiang, y subdirector del organismo provincial de supervisión de activos estatales, entre otros puestos.

También ejerció como vicegobernador de Sichuan y, posteriormente, como vicesecretario local del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y alcalde de Chengdu, una de las principales ciudades del centro-oeste del país, con más de veinte millones de habitantes.

La Fiscalía no precisó el importe de los supuestos sobornos ni las fechas en que se habrían producido las irregularidades.

Wang estaba bajo investigación desde noviembre de 2025 por "graves violaciones de la disciplina y de la ley", expresión habitual empleada por las autoridades chinas en casos relacionados con corrupción.

El PCCh lo expulsó de sus filas en junio pasado y anunció la remisión del caso a la Fiscalía.

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping, impulsa una campaña anticorrupción que ha alcanzado a dirigentes políticos, responsables de empresas estatales y altos mandos militares.

Pekín presenta la campaña como un instrumento para reforzar la disciplina interna y combatir lo que Xi ha calificado como "la mayor amenaza" para el PCCh, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política. EFE

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